Sthefany Brito desabafa sobre momento difícil com os filhos

Nesta terça-feira, 26, Sthefany Brito desabafou em suas redes sociais sobre um momento difícil com os filhos Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de dois meses, frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky.

Em seu Instagram Stories, a atriz contou que o filho mais velho protagonizou uma cena de ciúmes e ela prometeu fazer algo só com ele, porém quando esse momento chegou, o pequeno estava dormindo.

"Acabei de chegar em casa. Hoje eu fui buscar o Enrico no colégio e eu me programei para ficar com ele um pouco depois, para fazer um programa só nós dois. Ontem ele teve uma crise de ciúmes. Aí eu falei: 'Amanhã vou dar mais atenção para ele, vou passar um tempo só eu e ele'. E foi o que eu fiz hoje. E eu estou gravando esse vídeo porque eu cheguei em casa agora e ele está dormindo. Cheguei com ele dormindo, só que essa hora ontem era o caos na terra. Era cada um chorando de um lado e eu no meio querendo chorar junto porque não tinha o que fazer. Tudo passa, famoso um dia de cada vez. Dias ruins passam, dias bons também", disse ela.

Libido

A atriz Sthefany Brito está vivendo o pós-parto pela segunda vez. Após conhecer a maternidade com Enrico, de 4 anos, agora, a famosa está revivendo alguns momentos com Vicenzo, seu caçulinha de dois meses de vida.

Em sua rede social, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a algumas dúvidas das seguidoras. Uma delas foi sobre como anda a libido da artista pós-parto. "Como está sendo para namorar no pós-parto? Tenho bebê de dois meses também e está zero libido", compartilharam.

Sincera, Sthefany Brito então contou como está seu desejo sexual. "Namorar? Libido? O que é isso?", brincou ao colocar várias carinhas para falar sobre a situação que está enfrentando após a chegada do bebê com nova rotina e amamentação exclusiva.

