Sabrina Sato se derrete ao mostrar Zoe falando inglês

Sabrina Sato dividiu com os seguidores um momento fofíssimo ao lado da filha Zoe, de seis anos, e mostrou a pequena falando inglês

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores.

Na manhã desta sexta-feira, 6, a apresentadora dividiu em seu Instagram Stories um momento fofíssimo ao lado da filha Zoe, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

No vídeo, as duas aparecem conversando dentro do carro e a pequena arrasou ao falar em inglês, e ainda pediu para a mãe entrevistá-la.

"Is this good? Yes. Mãe, fala se o macarrão está bom, se a carne está boa, fale tudo, tá?", pediu a menina. Sabrina atendeu ao pedido. "Estava bom o macarrão? E a churrascaria que tinha brinquedos?", questionou.

Zoe respondeu, mas ficou indignada após Sabrina não continuar a conversa. "Yes. Vai, fala?", disse Zoe. Na legenda, a famosa explicou que só entendeu o que a filha queria depois. "Sete e meia da manhã e ela quer que eu faça entrevista, hahaha. Eu, com minha lentidão, só entendi agora", brincou Sabrina.

Festa de aniversário

Após comemorar seu aniversário de seis anos com uma festa intimista, Zoe, filha do ator Duda Nagle e da apresentadora Sabrina Sato, vai celebrar a data pela segunda vez com um festão! De acordo com informações do portal GShow, o evento vai acontecer na próxima terça-feira, 10, em uma casa de festas de São Paulo.

E o tema da festa será o clássico A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971/2005). Conhecida por atuar nas festas de celebridades, Andrea Guimarães é quem assina a decoração e adiantou detalhes. "Vai ser a 'Fantástica Fábrica de Chocolate da Zoe'. Vai ter muito chocolate, com cascatas, personagens de doces, lúdica mesmo", detalhou.

A pequena completou seis anos na última sexta-feira, 29. Para não passar em branco, Duda Nagle e Sabrina Sato organizaram um bolinho em casa com a família.

