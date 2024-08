Sabrina Sato e Duda Nagle surgem juntos em volta de Zoe para escola

Em volta de Zoe para o colégio, Sabrina Sato e Duda Nagle se encontram e posam juntos para foto para registrar o momento

Separados há mais de um ano, Sabrina Sato e Duda Nagle apareceram juntos mais uma vez para prestigiar um momento importante da vida da filha deles, a pequena Zoe, de 5 anos. Nesta quarta-feira, 14, a menina voltou para a escola e o ex-casal a levou para o local.

Sorridente, o trio posou para uma selfie para registrar o momento especial da garota. Mais uma vez, os famosos mostraram que mantêm uma boa relação para a herdeira ter uma boa experiência. A apresentadora global então compartilhou o registro em sua rede social.

"Hoje foi dia da noss Zozo voltar as aulas", escreveu Sabrina Sato e colocou um coração ao exibir o momento de família em seus stories.

É bom lembrar os dois estavam juntos desde 2016 e tiveram uma filha juntos, Zoe. Nas redes sociais, o casal volta e meia compartilhava momentos da intimidade, o que deixava os seguidores sempre eufóricos e encantados. Contudo, várias crises foram reveladas e em março do ano passado optaram pela separação.

"É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", disse uma postagem de Duda Nagle.

Na última semana, Sabrina Sato estava com Nicolas Prattes em Paris, França. Apaixonada pelo novo namorado, ela postou fotos prestigiando o amado completando sua maratona e levantou suspeitas de noivado ao surgir com um anel no dedo de compromisso.

Nicolas Prattes choca ao expor frequência da vida íntima com Sabrina Sato

Ao que tudo indica, Nicolas Prattes e Sabrina Sato estão vivendo uma eterna lua de mel! Namorando desde janeiro deste ano, o ator deixou todos surpresos ao falar sobre a frequência de sua vida íntima com a apresentadora. Em entrevista no Sobre Nós Dois, do GNT, ele contou que o casal mantém relações até 50 vezes por semana.

Durante sua participação no programa comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, Nicolas Prattes abriu o jogo sobre sua intimidade com a apresentadora ao responder uma pergunta sorteada entre os famosos entrevistados: "No início do namoro, quantas vezes por semana você faz sexo?”, dizia a questão, que acabou caindo para o ator. Veja mais aqui.