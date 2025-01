Sabrina Petraglia celebra sucesso de sessão do filme ‘Mar de Mães’ em Dubai

A atriz Sabrina Petraglia organizou uma sessão especial do filme ‘Mar de Mães’ em Dubai, que é onde vive há 2 anos com a família

A atriz Sabrina Petraglia celebrou o sucesso da sessão especial do filme Mar de Mães em Dubai, nos Emirados Árabes. Ela vive na região há dois anos com sua família após o marido conseguir um emprego no local. Com isso, ela mudou a sua vida e produziu o filme para seguir com sua carreira artística enquanto está fora do Brasil.

O filme tem roteiro de Thaís Vilarinho, que também estava na exibição especial, e direção de Leticia Prisco. A sessão de cinema aconteceu em uma sala com mais de 400 pessoas e reuniu mulheres de várias nacionalidades. "Foi incrível! Uma surpresa pra mim! Mães de diversas nacionalidades, as comunidades brasileira e portuguesa em peso, mas também com a presença de japonesas, alemãs, tailandesas e indianas", disse a atriz, e completou: "Quero mostrar a nossa cultura aqui e levar para o Brasil a realidade de quem vive nos Emirados, um país incrível que me acolheu e que tem muita história boa pra contar".

Além disso, ela relembrou como surgiu a ideia de produzir um filme. "Eu estava grávida do meu terceiro filho e um pouco angustiada, depois de três gestações seguidas e com o meu marido com uma proposta de morar nos Emirados Árabes. E agora? Quem vai empregar uma mãe com três filhos pequenos e que mora no deserto, há 15 horas do Brasil? Daí eu entendi que estava na hora de gestar os meus próprios trabalhos, começar a produzir e pedi pra Thais escrever o roteiro do filme", afirmou.

Sabrina vive em Dubai com os três filhos, Gael, 5, Maya, 4, e Leo, 2, e o marido, Ramón Velázquez.

Sabrina Petraglia promove sessão de filme em Dubai - Foto: Just One Media

