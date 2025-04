O policial militar Thiago Gonçalves comenta sobre a apresentadora Cariúcha, que tem uma antiga rixa com a namorada dele, a cantora Jojo Todynho

O namorado da influencer Jojo Todynho, de 28 anos, o policial militar Thiago Gonçalves, elogiou a apresentadora Cariúcha, de 41, nas redes sociais . Vale lembrar que o episódio chamou a atenção pois a cantora e a titular do Fofocalizando, do SBT, têm uma briga antiga. Na ocasião, Thiago respondeu um comentário que fala sobre Cariúcha em uma foto dele publicada em seu perfil no Instagram.

"Corre lá... que @cariuchaoficial tá arrasando... classe e talento.", escreveu o internauta. "Não conheço a Cariucha, parece ser uma excelente profissional. Que Deus continue abençoado a vida dela", rebateu Thiago.

Entenda a briga entre Jojo e Cariúcha

A rixa entre Jojo Todynho e Cariúcha começou em maio de 2023 após a apresentadora acusar Jojo de homofobia e causado uma brigra entre Anitta e Pabllo Vittar.

A contratada do SBT também disse que a campeã de A Fazenda 12, da Record, comprava o então namorado, Renato Santiago, com presentes caros. Isso porque Jojo havia presenteado o então namorado com um carro avaliado em R$ 200 mil.

Thiago Gonçalves e Jojo Todynho estão juntos oficialmente desde fevereiro. Na ocasião, ela publicou o pedido em seu Instagram.

Jojo Todynho lança curso online de emagrecimento

Após perder mais de 80kg, Jojo Todynho lançou, nesta terça-feira, 1, um curso online de emagrecimento. O anúncio acontece após a cantora do hit Que Tiro Foi Esse? passar por uma cirurgia bariátrica em 2023, plásticas e adotar uma rotina fitness.

O curso se chama Emagreça com Jojo e promete revelar as dez chaves para aumentar a autoestima. O programa terá o acompanhamento de um endocrinologista e um programador neurolinguístico. Confira!

