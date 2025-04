BBB 25: Mesmo em lados opostos no jogo, Maike tranquiliza Diego Hypolito sobre estratégia

Após Diego Hypolito expressar receio de ser escolhido por Maike em dinâmica, o paulista tranquilizou o adversário: "Tem coisas que são além do jogo"

Na manhã desta quarta-feira, 2, Maike separou um tempo para conversar com Diego Hypolito. Diante das especulações sobre a consequência que o paulista teria que escolher na dinâmica para aumentar o prêmio do BBB 25, ele fez questão de esclarecer que, apesar de serem adversários no jogo, algumas questões vão além da disputa .

"Fica em paz, mano", disse o Líder da semana. Pouco antes, na cozinha, Vitória Strada levantou a possibilidade do retorno do Quarto Branco, e Diego demonstrou receio de ser o escolhido por Maike. "Também não acho que vai ser isso, não. E mesmo que fosse", ressaltou ele.

"A gente é adversário no jogo, Diego. Mas têm coisas que são além do jogo, entende? E são coisas que eu não mexeria", prosseguiu Maike, que, na sequência, refletiu sobre estarem no Top 10.

"Tem coisas na minha vida que eu prezo muito mais do que dinheiro. Lealdade, prezo muito mais do que dinheiro. Acho que fala muito mais sobre caráter. [...] Eu não colocaria alguém... Eu não barraria você, por exemplo, de uma festa", esclareceu Maile ao ginasta, que agradeceu.

"Mas, se hoje for a sua festa e se você tiver vontade de me barrar da festa, eu superentenderia", garantiu Diego Hypolito. "Por que eu vou fazer algo sabendo que seria ruim para você? A gente se 'ataca' aqui, naquelas horas. Sobre posicionamento, coisas que você acha ruins de mim, coisas que eu acho que você fez", destacou o paulista.

Assista na íntegra:

💬 Maike: "A gente é adversário no jogo, Diego, mas tem coisas que são além do jogo, entende?" Brother, que foi escolhido por Vilma para participar do "Pegar ou Guardar", tranquiliza ginasta sobre sua possível escolha na dinâmica. #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/NF73rFUXL9 — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2025

E a conversa continua...



💬 Maike para Diego Hypolito: "Eu percebi que você ficou meio assim, achando que eu te colocaria em qualquer coisa (...) não, não é, velho" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/MfqU0R97pa — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2025

Entenda a dinâmica

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Vilma e ela decidiu escolher o brother Maike para participar de uma dinâmica. Com isso, ele terá a chance de somar até R$ 90 mil ao prêmio final ou ficar com o valor para si. Dependendo do resultado, o restante da casa sofrerá uma consequência.

Atualmente, o valor de prêmio final está em R$ 2.535.000,00. Antes de revelar o resultado do 12º Paredão, na terça-feira, 1, Tadeu Schmidt pediu aos emparedados que escolhessem alguém para participar da dinâmica. Diego Hypolito escolheu sua irmã, Daniele; Vinícius optou por Delma; e Vilma escolheu Maike.

A dinâmica muda a cada quinzena e, desta vez, o apresentador esclareceu que o brother escolhido pelo eliminado poderá ganhar R$ 90 mil. "A pessoa escolhida vai participar de um jogo de cartas, podendo ganhar até R$ 90 mil. O jogador pode tirar quantas cartas desejar, e também pode parar quando quiser", contou Tadeu.

"A gente vai ter duas cartas com os seguintes valores: R$ 30 mil e R$ 60 mil. Se tirar as duas cartas, ele ganha o prêmio máximo. Também vamos ter duas cartas 'bomba'. Se uma dessas cartas aparecer, o jogo acaba e o jogador não ganha nada. Aí quem ganha é o prêmio final do programa. Nesse caso, serão somados R$ 100 mil ao prêmio", explicou.

E Tadeu Schmidt alertou: "Vamos ter também três cartas com consequência e, a cada vez que a carta aparecer, o jogador terá que escolher duas pessoas para ficarem unidas pelos pés por tempo indeterminado — inclusive, o jogador pode sofrer essa consequência".

Leia também:BBB 25: Maike e Renata conversam sobre relacionamentos: ‘Eu namorei um só’