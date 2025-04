Filha de Flávia Alessandra recusa papel de personagem obesa: 'Não acho justo'

A atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, fala abertamente sobre a proposta de trabalho e desabafa sobre a personagem; confira!

A atriz Giulia Costa compartilhou detalhes sobre sua decisão de recusar um papel recentemente. A filha de Flávia Alessandra foi convidada para interpretar uma personagem obesa e explicou sua preocupação em abrir espaço para alguém que realmente se encaixe no perfil desejado.

Em entrevista ao podcast FatalCast, a artista abre o jogo sobre a situação: “Um produtor de elenco veio me chamar para fazer uma personagem que era obesa. Eu falei: ‘Olha, não tenho problema nenhum em fazer essa personagem, acho muito legal vocês estarem trazendo isso para a trama'", começou a filha de Marcos Paulo (1951 - 2012).

Ao analisar o roteiro, Giulia não hesitou em recusar o papel. "Quando fui ler [o texto], ela [a personagem] estava em uma academia e falava assim: ‘Você está me olhando assim por quê? Só porque eu sou gorda?’", relatou.

“Cara, não tenho problema nenhum, só que eu não acho justo com outras jovens que vão estar me vendo representar o papel de uma mulher gorda, sendo que eu não sou gorda. Posso não ser uma mulher padrão, mas você me colocar como uma mulher gorda…” , continuou a atriz

“A menina gorda que está vendo vai falar assim: ‘Meu Deus, se ela é a gorda, eu sou o quê?’. Não acho justo com a pessoa”, refletiu Giulia.

Ela também contou que teve o apoio da mãe ao tomar essa decisão. “Falei: ‘Mãe, vou recusar o teste por causa disso’. Ela disse: ‘Filha, acho você muito corajosa e concordo com você'” .

Álbum de fotos do aniversário

Giulia Costa usou as redes sociais na tarde de quinta-feira, 27 de fevereiro, para mostrar os detalhes da comemoração de seu aniversário de 25 anos.

A filha da atriz Flávia Alessandra e do ator e diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012), que já havia realizado uma festa ao ar livre para comemorar a data especial, reuniu um grupo de amigos em casa para celebrar seu novo ciclo.

Leia também: Giulia Costa conta como soube da morte do pai, Marcos Paulo