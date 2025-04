De vestido longo, Tati Machado exibe o barrigão de grávida

Tati Machado foi fotografada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e exibiu o barrigão da gravidez ao usar um vestido longo

Nesta quarta-feira, 2, Tati Machado foi fotografada ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro.

Com um vestido longo cinza e tênis, a jornalista deixou bem à mostra o barrigão da gravidez. Além disso, ela esbanjou simpatia e fez questão de sorrir para os fotógrafos presentes no local.

Tati Machado está à espera de seu primeiro filho, que se chamará Rael e é fruto do casamento com Bruno Monteiro.

Homenagem

Tati Machado usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Ana Maria Braga, que completou 76 anos de vida na terça-feira, 1º. Para comemorar a data, a jornalista compartilhou uma sequência de cliques ao lado da apresentadora do programa Mais Você, incluindo uma da aniversariante beijando sua barriga de grávida, e rasgou elogios.

"Ela tem um dom. O de saber se você está bem ou não. Um olhar e pronto, já te escaneia inteiro. Ela é transparente com o que sente, com o que vive… Basta esse olhar arrebatador para você entender também o que ela está sentindo. Fu-ra-Tati Machado cão! A nossa relação foi sendo construída assim, na base da transparência", começou o texto.

"Ana tem essa presença forte, única, que muitas vezes até assusta os mais amedrontados, afinal, ela é A Ana Maria. Mas eu como boa leonina me uni a maior das arianas e foi match de cara. Só posso agradecer pela vida dessa mulher que ensina e que tem outro dom, o da generosidade. Me abriu portas, escancarou janelas e abre diariamente espaço no seu coração para me receber", acresceu.

Tati revelou seus desejos para o novo ciclo de Ana Maria Braga e se declarou: "Que sua vida seja linda, rodeada da natureza que ama, da autonomia que preserva, de castanhas, damascos, ovos de gema mole, arroz com ovo, bolo de bolo e gargalhada escancarada. Amo você. Parabéns", finalizou.

