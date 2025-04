Maike participa de dinâmica e prêmio final do BBB 25 aumenta; saiba o valor

Escolhido por Vilma, Maike participou da dinâmica 'Pegar ou Guardar' na tarde desta quarta-feira, 2, e aumentou o prêmio final do BBB 25

Maike foi escolhido por Vilma, última eliminada do BBB 25, para participar do 'Pegar ou Guardar', dinâmica que pode aumentar o prêmio final do reality show da TV Globo.

Na tarde desta quarta-feira, 2, o líder foi até o confessionário para cumprir a tarefa e foi informado que o valor máximo que ele poderia ganhar era de R$90 mil. No local, ele se deparou com sete cartas e poderia abrir quantas quisesse, além disso, também poderia parar a qualquer momento.

O brother ainda foi informado sobre a existência de 'cartas-bombas'. Caso ele achasse alguma, não ganharia nenhum valor em dinheiro. Maike começou a dinâmica escolhendo o número quatro, justamente o envelope que com a 'carta-bomba'.

"Fim do jogo. Você acabou de somar R$100 mil ao prêmio final. Você não ganhou nada", diz a mensagem. Com isso, o prêmio final do BBB 25 fica em R$ 2.635.000,00.

Após deixar a dinâmica, o representante comercial contou para os colegas de confinamento o que aconteceu no confessionário. "Era sorte. Eram sete cartas, uma delas era fim do jogo e aí eu não ganhava nada. As outras eram dinheiro ou consequência. A primeira que eu tirei foi fim de jogo", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Maike e Renata conversam sobre relacionamentos

Na tarde desta quarta-feira, 2, Maike e Renata bateram um papo na academia do BBB 25. Enquanto a bailarina exercitava os braços, o representante comercial mencionou suas experiências amorosas, dando início a uma conversa sobre relacionamentos.

"Eu estava pensando aqui... Só namorei menina que treina muito", diz ele. Ao ouvir a observação, a bailarina interrompe o treino e brinca: "Aquela fazendo a retrospectiva". Em seguida, Maike relembra que sua primeira namorada era atleta. Renata, em seguida, falou sobre o único relacionamento que teve. "Eu namorei um só, mas foi um namoro bem flash, meses", disse. Confira a conversa completa!

Leia também:Vilma esclarece falas sobre Aline no BBB 25: 'Preocupação de mãe'