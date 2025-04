BBB 25: Delma revela que fará tatuagens inspirada no reality: 'Prometi'

Em conversa com Maike, Delma falou sobre o desejo de eternizar o BBB 25 em seu corpo com algumas tatuagens; saiba o que ela vai fazer

Na tarde desta quarta-feira, 2, Delma conversou com alguns brothers na área externa da casa do BBB 25 e revelou que prometeu fazer algumas tatuagens relacionadas ao programa.

"Eu prometi. Eu vou fazer um robozinho cor de rosa", começou. "Faz o dummy", sugeriu Maike. "Eu vou fazer ele também, ele bebê aqui nas minhas costas. Eu uso muita camiseta e eu quero aqui", disse ela.

A sogra de Guilherme ainda explicou que pretende fazer a tatuagem em partes do corpo com "mais carne". "Nos ossos não quero nada, Deus me livre, dói", afirmou ela, contando que sua filha tem uma no dedo. "No dedo não dói, não", garantiu o líder.

Depois, Delma falou sobre mudanças no seu corpo e garantiu que vai cumprir a promessa que fez para Gracyanne Barbosa de começar a treinar. "Eu já emagreci tanto, eu já era seca, agora a perna tem pelanca, macho", desabafou. "A senhora vai começar a treinar agora", comentou Maike. "Vou, eu prometi para a Gra", recordou a dona de casa.

Vitória Strada fica em choque com descoberta

A atriz Vitória Strada foi pega de surpresa com uma descoberta na manhã desta quarta-feira, 2. Na cozinha da casa do BBB 25, da Globo, Vinícius mexia no cabelo a sister e encontrou um fio branco, o que deixou a artista em choque.

"Não, não, Vinícius! Você está me zoando que eu comecei a ter cabelo branco aqui no programa", reagiu a participante do relality show. Logo em seguida, a atriz fez uma confissão: "Meu primeiro cabelo branco". Depois, a sister brincou com os outros participantes sobre a descoberta de Vinícius, fingindo chorar. "Guarde de lembrança", sugeriu Delma. Saiba mais!

