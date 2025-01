Neymar Jr surge em momento fofo com a filha, Mavie: 'Um grude'

Alerta fofura! A influenciadora Bruna Biancardi 'flagrou' um momento especial entre Neymar Jr e Mavie, filha mais velha do casal

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores na tarde de domingo, 12, ao compartilhar um novo registro da filha mais velha, Mavie, ao lado do pai, Neymar Jr. Por meio de seus stories no Instagram, a companheira do jogador de futebol dividiu o momento do 'flagra' fofíssimo entre os dois.

Na imagem publicada por Bruna, a pequena Mavie aparece deitada no colo de Neymar, com a cabeça apoiada em seu peito, o abraçando. "Um grude nesse papai", derreteu-se ela na legenda.

Recentemente, a mamãe coruja, que já retornou para a Arábia Saudita após passar um período com a família no Brasil, filmou a pequena usando uma fantasia de princesa. Na ocasião, Bruna Biancardi publicou um vídeo onde aparece brincando com a herdeira e arrancando gargalhadas da bebê.

Esbanjando carisma, a filha dos famosos surgiu com um vestido de manga longa em tom de verde-água com o desenho de uma concha na parte frontal da peça. Vale lembrar que, em dezembro de 2024, Bruna e Neymar Jr anunciaram publicamente que estão à espera de mais um filho.

O casal realizou um chá revelação intimista com a presença de familiares e amigos próximos em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e contou que serão pais de outra menina. O nome da caçula, no entanto, ainda não foi divulgado por eles.

Além de Mavie e da herdeira mais nova, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto da antiga união com Carol Dantas, e Helena, de 6 meses, sua filha com a modelo Amanda Kimberlly.

