Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie surge com fantasia de princesa

Que fofura! Bruna Biancardi encantou ao compartilhar imagens de Mavie, sua primeira filha com Neymar, usando um vestido de princesa

Alerta fofura! A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi encantou os seguidores na manhã desta sexta-feira, 10, ao compartilhar em suas redes sociais um registro da pequena Mavie, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr, usando uma fantasia de princesa.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna publicou um vídeo onde aparece brincando com a herdeira e arrancando gargalhadas da bebê. Esbanjando carisma, a filha dos famosos surgiu com um vestido de manga longa em tom de verde-água com o desenho de uma concha na parte frontal da peça.

Na última quinta-feira, 9, em clima de nostalgia, a companheira de Neymar Jr resgatou algumas imagens da filha ainda recém-nascida. Em seus stories no Instagram, Bruna participou da trend em que mães mostram registros dos herdeiros desde a gravidez até os dias atuais.

A influenciadora, então, publicou cliques exibindo o barrigão da gestação, a pequena Mavie na maternidade, e finalizou com uma foto mais recente da menina. Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar estão à espera da segunda filha do casal.

Os dois revelaram publicamente a novidade em dezembro de 2024, quando compartilharam um vídeo do chá revelação intimista realizado ao lado de familiares e amigos próximos. O evento aconteceu durante a passagem de Bruna e Neymar Jr no Brasil.

Mavie encanta ao surgir com fantasia de princesa - Reprodução/Instgaram

Neymar Jr curte passeio na Arábia com Bruna Biancardi e o filho

O jogador de futebol Neymar Jr aproveitou a folga de segunda-feira, 6, para realizar um passeio em família pela Arábia Saudita, local onde mora atualmente. Ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e do filho mais velho, Davi Lucca, o atleta 'turistou' durante a noite e fez questão de registrar os momentos especiais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Neymar compartilhou uma sequência de fotos e vídeos da diversão no Boulevard World, um parque com atrações de diversos lugares do mundo. Eles ainda fizeram um passeio tranquilo de barco em um lago do lugar; confira detalhes!

