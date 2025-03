Iman Ali Dib abre o jogo sobre amizade com Neymar: 'Uma pessoa incrível'

A influenciadora digital Iman Ali Dib falou sobre sua relação de amizade com o jogador de futebol Neymar Jr e rasgou elogios ao atleta

A influenciadora digital Iman Ali Dib transformou sua paixão pelo futebol em uma carreira de sucesso, tornando-se referência dentro e fora dos campos. Além de dividir sua rotina com os fãs, ela também reproduz e lança tendências.

Em entrevista ao SportBuzz, Iman deu detalhes sobre o início de sua trajetória de sucesso na web e também abriu o jogo sobre sua relação com o jogador de futebol Neymar Jr. Ela saiu em defesa do atleta e afirmou que mídia e o povo brasileiro não conhecem o atleta.

"Eu trabalhava, estudava, jogava futebol e tentava fazer os vídeos. Era bastante coisa junta e eu sempre gostei de estar bem ativa. A passagem pelos Estados Unidos foi algo muito único, porque eu viajava com o time, a gente jogava. Na minha equipe tinham meninas de todas as culturas, da Alemanha, México, do Brasil, então eu aprendi muita coisa", contou.

Iman também falou sobre quando os seus vídeos começaram a viralizar. "Eu pensei: ‘Quero começar a mostrar mais do Brasil, que, no caso, eram minha família e meus amigos. Aí eu fazia um vídeo de futebol, e meus amigos diziam: 'Ah, que legal, agora faz esse desafio!'. Aí começou a fluir, foi bem natural. É algo que eu sempre gostei muito. Acabou sendo algo exposto pra muita gente", explicou.

A influencer também falou sobre sua amizade com Neymar e rasgou elogios ao jogador . "A gente tem uma parceria bem legal, ele é uma pessoa bem bacana, ele e o grupo de amigos dele, o Neymar Pai. São pessoas de muito bom coração. Foi muito gratificante ter me aproximado dele, de todo mundo. Eu fui ao jogo antes do gol olímpico (contra o Noroeste), depois a gente se encontrou, eu conheci a Bruna, só não vi a Mavie!", revelou.

"Ele é uma pessoa incrível, muito humilde... A mídia e o povo brasileiro não conhece 1% dele , do jeito que ele é bom. Ele tenta mostrar isso através das fundações que ele faz, só que ele é uma pessoa, as pessoas esquecem que ele é uma pessoa, não só um ídolo, um jogador, ele é uma pessoa como todos nós. Todo mundo erra, então as pessoas esquecem isso. Se eles conhecessem um pouquinho mais, ninguém estaria julgando, atacando pedra a qualquer momento. Espero que isso um dia mude também na cabeça do brasileiro"

