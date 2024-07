Neta de Leonardo diverte com reação com show particular do cantor

Grande fã do avô, neta de Leonardo, Maria Alice, diverte ao curtir show do particular do cantor e fazer pedido inusitado para ele

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, é grande fã do avô, o cantor Leonardo. Nesta quarta-feira, 17, a pequena ficou na casa dos avós em Goiânia enquanto os pais foram para São Paulo e aproveitou para curtir um show particular do sertanejo.

Admiradora das músicas dele, a menina mais uma vez pediu para ele cantar e divertiu ao fazer um pedido inusitado durante a apresentação ao vivo para ela. Enquanto Leonardo cantava, ele batia no joelho e ao parar de fazer o barulho, Maria Alice pediu que ele continuasse.

"Dia de descanso", riu o artista ao compartilhar o vídeo brincando com a neta sem parar em sua rede social. Nos comentários, os internautas se divertiram com o momento fofo do vovô coruja. "Canta e bate no joelho, essa é a regra vovô", disseram. "Ela manda e desmanda", falaram.

Ainda nos últimos dias, Maria Alice e a irmã, Maria Flor, de 1 ano, encantaram ao reconhecerem Leonardo em uma propaganda na televisão. A reação delas surpreendeu a todos com tanta fofura e carinho.

No domingo, 14, Virginia Fonseca impressionou ao compartilhar fotos que fez no lago da fazenda do sogro. A influenciadora usou a propriedade para realizar o ensaio gestante de seu terceiro filho, José Leonardo, que levou o nome como homenagem ao avô.

Veja o vídeo de Leonardo com a neta aqui.

Esposa de Leonardo expõe motivo de só fazer quartos para os filhos de Zé Felipe

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi questionada mais uma vez sobre só ter feito quartos para os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe em suas casas. Após mostrar que está montando um cômodo para os netos em sua mansão em Goiânia, a loira preparou dois cantinhos para o trio na fazenda.

Depois da nora exibir o resultado realizado especialmente para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo na fazenda Talismã, Poliana Rocha recebeu uma pergunta em sua rede social sobre só arrumar quartos para os herdeiros de seu filho e não para os outros netos de Leonardo. Novamente, a influenciadora esclareceu a questão, já que já havia falado sobre o assunto outras vezes.

"O Noah nunca vai, tem um ano que não vai lá... Infelizmente! E as filhas do Pedro vão apenas uma vez por ano! Esse mês que intimei eles irem e vão estar conosco em julho... no mais, elas vão muito pouco! Além do que, Maria Sofia já está mocinha e Mavie sempre curte quartinho juntos das priminhas!", explicou. Veja mais o que ela disse aqui.