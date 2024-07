Netas de Leonardo encantam internautas ao reconhecerem avô em propaganda

Em um story de Virginia Fonseca, as netas do cantor Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, apareceram surpresas ao ver o avô em uma propaganda da TV

Virginia Fonseca compartilhou com seguidores um momento fofo das filhas Maria Alice e Maria Flor, nesta segunda-feira (15). No registro, as pequenas aparecem chocadas ao perceberem que o avô estava passando na televisão, durante a transmissão de um comercial. A reação das meninas derreteu corações, tanto de internautas, quanto de Leonardo que se declarou a elas nas redes.

"Você viu o vovô Léo? Olha você vai ver o vovô", disse a filha mais velha de Zé Felipe e Virginia à irmã, que respondeu: "Eu 'viu'", disse a pequena tirando um sorriso da pessoa que cuidava das duas. As meninas ainda pemaneceram com os olhos atentos a TV para ver o o avô voltaria a aparecer posteriormente.

"Obrigada por esse registro, Virginia e Zé Felipe. Tive que postar também a Maria Alice e a Maria Flor. O vovô tá on", escreveu Leonardo, que republicou o vídeo para que os seguidores dele também assistissem o momento fofo das netas.

Nos comentários, fãs do cantor se encantaram pela duplinha: "Pensem só na felicidade desse vô", brincou Poliana Rocha, esposa de Leonardo e avó das "Marias". "A Maria Alice é muito fã do vovô. Que fofura", escreveu uma internauta. "Que belezinhas! Elas tem muito amor pelo vovô delas", comentou a outra.

Maria Alice se emociona com música do avô e viraliza

Não é a primeira vez que Maria Alice surpreende os pais com a admiração que sente pelo avô. Recentemente, a menina, de 3 anos, vou filmada pela mãe cantando a música Rumo a Goiânia, da época em que Leonardo formava dupla com o irmão Leandro (1961-1998).

No registro a filha de Virginia e Zé Felipe aparece fechando os olhos para cantar a letra, como se estivesse emocionada com a melodia, durante a parte mais marcante da letra: "A sofrência, gente", escreveu a mãe sobre o vídeo da filha.