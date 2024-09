Mauricio Destri relembra pressão ao namorar Bruna Marquezine: ‘Assustava’

O ator Mauricio Destri relembra a repercussão do seu romance com a atriz Bruna Marquezine em 2015 e conta se eles ainda têm contato

O ator Mauricio Destri surpreendeu ao comentar sobre o seu antigo romance com a atriz Bruna Marquezine. Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ele contou que a repercussão do affair o surpreendeu por causa do tamanho do interesse das pessoas em sua vida pessoal. Na época, os dois eram os astros da novela I Love Paraisópolis, da Globo, e viveram um affair nos bastidores.

“[Fama de atual ou ex de Marquezine] me assustava. Eu era muito jovem. Nada como a experiência para nos ensinar a lidar com essas situações. Mas não me arrependo de nada. Fiz tudo de coração, era a minha vida”, contou ele.

Então, ele foi questionado se ainda tem contato com a atriz. “Não tenho nada contra. Tivemos um envolvimento, mas não nos falamos. Seguimos uma vida de respeito”, afirmou.

Hoje em dia, Destri é pai de Valentim, fruto do relacionamento com Sabrina Samel, e está no ar na série Rensga Hits, do Globoplay, na qual dá vida para o cantor Enzzo.

Atualmente, Bruna Marquezine namora João Guilherme

O ator João Guilherme é um homem apaixonado! Nesta quarta-feira, 25, ele mostrou fotos em clima de romance com a namorada, a atriz Bruna Marquezine, em Paris, na França. Os dois vivem um relacionamento discreto e fazem a alegria dos fãs com fotos raras juntos.

Desta vez, os dois apareceram juntinhos e sorridentes em uma selfie no elevador antes de saírem para curtir a cidade. Além disso, João também apareceu fazendo massagem nos pés de Bruna durante um passeio de carro.

Na legenda, ele celebrou o seu amor. “Faz frio em Paris, mas encontro calor em boa companhia”, disse ele.

O casal assumiu o romance no início de agosto. Porém, as especulações de que eles estariam juntos começaram em abril.