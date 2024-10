Lore Improta comenta alimentação rigorosa da filha: 'Fui bem chata'

A dançarina Lore Improta revelou que está permitindo aos poucos que Liz, sua filha com Léo Santana, experimente determinados alimentos

A influenciadora digital e dançarina Lore Improta falou um pouco sobre a alimentação da filha, Liz, de 3 anos. Através de suas redes sociais, a esposa do cantor Léo Santana revelou que sempre foi muito rígida quando se trata das refeições da pequena.

Durante um passeio da família em Miami, nos Estados Unidos, Lore contou que passou a permitir que a herdeira consumisse açúcar e fritura há pouco tempo. Por meio dos stories no Instagram, a famosa explicou que alimentos industrializados não entram em sua casa.

Na ocasião, a esposa de Léo Santana filmou a pequena Liz comendo batata-frita pela primeira vez em um restaurante. "Neném está maior, conheceu o que era algodão doce, comeu açúcar depois dos 3 [anos] e agora está comendo um pouquinho mais de fritura", declarou ela.

"Mas eu fui uma mãe bem chata com a alimentação até os 3 anos e não me arrependo. Lá em casa é tudo regrado. Nada de açúcar, fritura ou industrializado", completou Lore Improta.

Na legenda da postagem, a dançarina ainda reforçou que sempre foi rígida e que Liz não consome os alimentos mencionados com frequência: "Fui bem rigorosa até os 3 [anos]. Agora estamos liberando um pouco mais", escreveu Lore, por fim.

Juntos há cerca de 8 anos, Lore Improta e Léo Santana são pais somente de Liz. Recentemente, em entrevista ao jornal Extra, ela revelou que o casal pretende ter mais filhos.

Lore Improta faz boa ação na festa de aniversário da filha

A dançarina Lore Improta fez uma boa ação na festa de aniversário de sua filha com o cantor Léo Santana, a pequena Liz, que completou três anos. Para os convidados do evento, que aconteceu no dia 26 de setembro, a famosa pediu alguns itens para doação e se surpreendeu com o resultado.

As pessoas, que prestigiaram a família dos famosos no evento com tema duplo, entraram na corrente proposta e ajudaram levando pacotes de fraldas, leite e outras coisas para bebês. Muito contente, Lore Improta postou o resultado; confira mais detalhes!