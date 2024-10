Lore Improta choca ao mostrar situação de seu corpo após o treino; veja

Curtindo viagem com Léo Santana e a filha em Miami, nos EUA, Lore Improta choca ao exibir corpo musculoso em look de praia

A dançarina Lore Improta está curtindo uma viagem com Léo Santana e a filha deles, Liz, de três anos, em Miami, nos EUA. Nesta terça-feira, 01, momentos antes de irem para a praia, a famosa se gravou no espelho e chocou ao exibir seu físico atual.

Depois de ir à academia treinar na companhia do esposo, a loira ostentou suas curvas inchadas e impressionou com os músculos dos membros inferiores. Lore Improta então revelou como suas pernas estão bem torneadas.

"Amostradinha depois do treino", brincou a musa ao se gravar no espelho e esbanjando suas curvas em vários ângulos. Após o momento, Lore Improta compartilhou cliques com Liz na praia. "Reenergizando com a família", escreveu sobre estar curtindo com seus amores.

Ainda na última semana, Lore Improta e Léo Santana deram um festão para os três anos da herdeira, que escolheu um tema com dois personagens para o evento. Durante a comemoração, a dançarina ficou bastante emocionada ao ver a reação de Liz com os personagens contratados para a festa.

Para seu momento inesquecível, a herdeira do cantor usou três looks bem brilhantes e inspirados nos personagens que ela tanto adora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Filha de Lore Improta tem festa temática em casa para seus três anos

A filha de Lore Improta e Léo Santana, a pequena Liz, completou três anos nesta quinta-feira, 26. Fã de vários personagens, filmes e desenhos, a herdeira dos famosos terá mais de uma festa e, em casa, ela ganhou uma decoração especial para celebrar no clima de Frozen, da Disney.

Antes do grande evento, organizado há meses pela mãe com uma pessoa especialista em festas, a menina foi surpreendida na sala de seu lar com um mesa montada para seu aniversário com bolo, doces, enfeites, bexigas, flores e até "neve" para ela brincar como na animação. Veja fotos do momento em casa aqui.