Lore Improta abre o jogo sobre ter mais filhos com Léo Santana

A dançarina e influenciadora Lore Improta curtiu a quinta noite do Rock in Rio, nesta sexta-feira, 20, e falou sobre seus planos de aumentar a família. Em entrevista ao jornal Extra, ela revelou se pretende ter mais filhos com Leo Santana. O casal já é pai de Liz, de quase 3 anos.

"A gente sempre quis desde o início ter mais filhos, mas é tempo de esperar Deus mandar mais uma benção pra gente", disse ela, que também contou como concilia a agenda com o parceiro. "Eu sou virginiana, então pego a agenda dele e vou conciliando. Tenho esse trabalho aí, de fazer as junções das agendas, tentar achar o equilíbrio do trabalho e da vida pessoal, do momento de estar juntos como casal, com nossa filha, nossos amigos e família. Acho que estamos fazendo isso muito bem".

Vida financeira

Recentemente, a dançarina Lore Improta revelou alguns detalhes sobre a gestão financeira de sua família com Leo Santana. Em entrevista ao podcast 'Na Palma da Mari', comandado por Mari Palma na CNN, a dançarina afirmou ser financeiramente independente e contou que faz questão de ter seu próprio dinheiro, fruto de seu trabalho como empresária.

Embora o marido acumule um patrimônio expressivo, Lore contou que mantém seu próprio trabalho e objetivos, além de ter seu próprio dinheiro para garantir sua independência financeira: "Eu busquei por isso, e muitas pessoas acham que eu dependo do dinheiro do meu marido. Isso me incomoda", ela contou ela.

Ela também recusou rótulos e afirmou que sempre priorizou a autonomia financeira em seu relacionamento. Durante o papo, Lore ainda relembrou a época em que integrou o time de bailarinas do programa Domingão do Faustão, da TV Globo. E também relembrou términos com Léo Santana.