Letícia Cazarré conta sobre experiência de levar os filhos ao Rock in Rio

Nesta quinta-feira, 19, Letícia Cazarré marcou presença no Rock in Rio ao lado do marido, Juliano Cazarré, e dos filhos mais velhos, Vicente, de 14 anos e Inácio, de 11. Nas redes sociais, a stylist contou como foi essa experiência com os pré-adolescentes.

"Meu primeiro Rock in Rio foi há incríveis 24 anos!! Eu tinha apenas 16 e meu pai só me deixou ir porque meu irmão mais velho ia junto para cuidar de mim. Aquele RIR foi raíz demais, a gente ia de ônibus, caminhava vários quilômetros sob um sol de rachar e passava o dia inteiro em terra batida, mas tudo valia a pena: de Red Hot Chilli Peppers a Guns and Roses", começou a dizer.

A influenciadora, então, comentou sobre a primeira experiência no festival dos filhos: "E finalmente chegou o dia de levar nossos filhos mais velhos, Vicente e Inácio, junto com a gente. Eles simplesmente amaram! Foi demais!".

Letícia também falou sobre o look usado por ela:"Escolhi usar minha calça metalizada para fazer uma vibe festival, mas não quis ir no preto tradicional do evento (90% da população do RIR vai de preto!), então deixei pra acrescentar o elemento “rocker” nos pés com uma bota western que deu uma boa quebrada dos tons claros da roupa".

Vale lembrar que, além dos dois meninos, Letícia e Juliano Cazarré são pais de Gaspar, de cinco anos, Maria Madalena, de três, Maria Guilhermina, de dois, e Estêvão, de apenas seis meses. A filha caçula nasceu com uma rara condição cardíaca conhecida como Anomalia de Ebstein, que requer cuidados especiais desde o nascimento.

