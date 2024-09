Letícia e Juliano Cazarré fazem rara aparição com filhos mais velhos no Rock in Rio

Pais de seis crianças, Letícia e Juliano Cazarré levaram os herdeiros mais velhos para curtir shows em primeiro Rock in Rio

Em uma rara aparição em família, Letícia e Juliano Cazarré levaram os dois filhos mais velhos para curtir seu primeiro Rock in Rio. Pais de seis crianças, o casal aproveitou o festival na companhia de Vicente, de 14 anos, e Inácio, de 11, que, apesar de terem adoecido recentemente, se recuperaram a tempo de participar do evento.

Em suas redes sociais, Letícia compartilhou que seus filhos estavam se recuperando após cinco deles adoecerem e com a melhora, ela decidiu levar os mais velhos ao festival. Logo depois, a influenciadora digital publicou diversos cliques e vídeos dos meninos encantados com as apresentações, acompanhados pelo pai, Juliano.

Em entrevista à Quem, Letícia também revelou que precisou de uma ajuda reforçada para conseguir marcar presença no evento: "Tem que chamar ajuda porque, durante a semana, a gente não tem babá. Aí organizo com elas: hoje lá em casa tem minha mãe, meu pai, a babá folguista do fim de semana veio também e a Ana, que trabalha com a gente".

Além disso, Letícia explicou o motivo pelo qual apenas dois dos filhos compareceram ao festival: “Às vezes a gente divide, né? Não dá para levar todos, aí ver se é um programa que é mais para os pequenininhos, se for outro para ir só com os maiores. Raramente a gente sai assim com todo mundo", a influenciadora contou que os mais novos não estão preparados para encarar o Rock in Rio.

Vale lembrar que, além de Vicente, de 14 anos, e Inácio, de 11, Letícia e Juliano Cazarré são pais de Gaspar, de cinco anos, Maria Madalena, de três, Maria Guilhermina, de dois, e Estêvão, de apenas seis meses. A filha caçula nasceu com uma rara condição cardíaca conhecida como Anomalia de Ebstein, que requer cuidados especiais desde o nascimento.

