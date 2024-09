Leticia Cazarré aluga bolsa de grife e surpreende com look: 'Aprovaram?'

Mãe dos seis filhos de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré aluga bolsa de grife e monta look estiloso com consciência para festival; veja

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré, surpreendeu ao exibir detalhes do look que montou para curtir o Rock In Rio com o marido e os filhos mais velhos nesta quinta-feira, 19. Após dias turbulentos com cinco dos seis herdeiros doentes, ela mostrou que a mãe está on!

A bióloga, que trabalha no ramo da moda, compartilhou algumas dicas ao montar sua produção, inclusive, ela chamou a atenção com uma mini bolsa de grife. O item com cristais da Prada, que custa em torno de R$ 7 mil e pode até chegar a R$ 30 mil, dependendo do tamanho do modelo, foi alugado por ela.

Ou seja, Leticia Cazarré deu uma dica de como economizar e fazer um consumo mais consciente ao apostar no aluguel de itens. Em sua rede social, ela falou mais de suas escolhas. Para o evento, ela apostou em uma calça metalizada, botas pretas e uma camiseta branca básica.

"Escolhi usar minha calça metalizada para fazer uma vibe festival, mas não quis ir no preto tradicional do evento (90% da população do RIR vai de preto!), então deixei pra acrescentar o elemento “rocker” nos pés com uma bota western que deu uma boa quebrada dos tons claros da roupa. E para arrematar, vocês sabem que eu amo moda circular, então escolhi uma microbag, de couro preto e aplicações de strass, e assim consegui conjugar os dois elementos principais do look em um mesmo acessório: o brilho prateado e a cor preta. Quero saber se vocês aprovaram?", escreveu a stylist.

Ainda na publicação, ela relembrou suas outras vezes no festival. "Meu primeiro Rock in Rio foi há incríveis 24 anos! Eu tinha apenas 16 e meu pai só me deixou ir porque meu irmão mais velho ia junto para cuidar de mim. Aquele RIR foi raiz demais, a gente ia de ônibus, caminhava vários quilômetros sob um sol de rachar e passava o dia inteiro em terra batida, mas tudo valia a pena: de Red Hot Chilli Peppers a Guns and Roses, eu e meu irmão Marcelo curtimos muito juntos aquele RIR memorável", relembrou e falou mais.

No evento, ela foi com Juliano Cazarré e os filhos, Vicente, de 14 anos, e Inácio, de 11. Nos últimos dias, Leticia Cazarré revelou como faz para lidar quando a maioria dos herdeiros estão doentes.

Veja os detalhes do look de Leticia Cazarré e o que ela falou:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

