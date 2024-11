Laura Neiva se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Melhor presente'

A atriz Laura Neiva, casada com o ator Chay Suede, compartilhou cliques inéditos ao comemorar o aniversário de três anos do filho, José

Laura Neivaencantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de seu filho, José. O menino, fruto de seu casamento com o ator Chay Suede, completou três anos neste domingo, 17.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de cliques inéditos do herdeiro. Nas imagens, José aparece fazendo caras e bocas, além disso, ele também surgiu fantasiado como o Homem-Aranha.

Ao dividir os cliques encantadores, Laura se declarou para o filho. "Meu amor, você me emociona com seu jeitinho tão carinhoso. Eu amo ser sua mãe, que orgulho eu tenho de você, meu bebê, que hoje completa 3 anos! Viver com você é meu melhor presente. Viva o Zezé! Te amo, mamãe", se derreteu a mamãe coruja na legenda.

Além de José, Laura Neiva e Chay Suede também são pais de Maria, de quatro anos, eAna, que nasceu no dia 8 de novembro. No dia 10, A atriz publicou a primeira foto da herdeira e revelou seu nome e o dia do nascimento. O ator, que está no ar em 'Mania de Você', da TV Globo, também postou uma foto com a bebê e se declarou. "Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo!", escreveu o intérprete do personagem Mavi.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laurão (@neivalaura)

Laura Neiva encanta ao mostrar nova foto com a filha recém-nascida, Ana

A atriz Laura Neiva surpreendeu o público na tarde de domingo, 10, ao anunciar o nascimento de Ana, sua terceira filha com Chay Suede. O casal, que decidiu descobrir o sexo da bebê somente no parto, revelou que a pequena chegou ao mundo na última sexta-feira, 8.

Após publicar a primeira foto da caçula em seu perfil oficial no Instagram, Laura compartilhou um novo clique encantador ao lado da recém-nascida e a da filha mais velha, Maria, de 4 anos. Na imagem, registrada por Chay, as duas aparecem derretidas ao observarem a bebê. Veja a foto!

