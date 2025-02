Laura Neiva abre álbum de fotos da festa de aniversário da filha mais velha

A atriz Laura Neiva mostrou nas redes sociais os detalhes da festa de aniversário de cinco anos de Maria, sua filha com o ator Chay Suede

Laura Neiva usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua filha mais velha, Maria. A menina, fruto do casamento da atriz com o ator Chay Suede, completou cinco anos no dia 26 de dezembro e ganhou uma festa com o tema 'Cozinheira'.

Para a celebração, a aniversariante surgiu usando um look listrado e se divertindo ao lado dos amiguinhos. Em um dos registros, Maria aparece pronta para quebrar uma pinhata em formato de melancia, além disso, ela também posou sorridente ao lado dos pais e do irmão, José, de três anos.

Ao abrir o álbum de fotos, Laura se derreteu. "Teve festa da cozinheira Maria em dezembro. Acho que uma das mais lindas que fizemos para comemorar mais um ano da vida da minha filha amada, carinhosa, engraçada, divertida, esperta e muito, muito jaguatirica. Te amo muito amor", escreveu a mamãe.

Além de Maria e José, Laura Neiva e Chay Suede também são pais de Ana, que nasceu em novembro do ano passado.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laurão (@neivalaura)

Laura Neiva expressa gratidão pelo ano de 2024

A atriz Laura Neiva usou as redes sociais para fazer um balanço sobre o ano de 2024 e agradecer pelas conquistas em família. Ela reuniu momentos ao lado do marido, Chay Suede, e dos filhos, Maria e José, além de posar grávida da caçula, Ana.

"2024 foi um ano cheio de desafios e uma nova chegada super especial na família. Foram várias marcas pelo caminho com momentos importantes que eu consegui aproveitar sempre da melhor forma, ao lado de quem eu amo. E você, como aproveitou o seu tempo?", escreveu Laura na legenda. Veja a publicação!

Leia também:Chay Suede curte o dia na praia com a família: 'Meus amores'