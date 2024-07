Jesus Luz encanta ao aparecer com a filha nas redes sociais

Jesus Luz encantou seus seguidores no Instagram ao compartilhar algumas fotos em que aparece com a filha Malena, de oito anos

Nesta terça-feira, 30, Jesus Luz encantou seus seguidores ao compartilhar algumas fotos em que aparece com a filha Malena, de oito anos, fruto do relacionamento com Carol Ramiro.

Nas imagens, publicadas no Instagram, o modelo aparece devorando um hambúrguer ao lado da pequena. "Se você tem uma filha que come brócolis, beterraba, cenoura, couve-flor e muitos outros legumes, você jamais poderá negar um dia de hambúrguer para ela", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeras curtidas e comentários, principalmente pelo fato de Jesus não postar muitas fotos com a filha. "Como é linda", escreveu uma internauta. "Dois lindos", disse outra. "É isso aí! Malena é uma princesa! Merece hambúrguer e pizza", acrescentou uma terceira. O casamento de Jesus Luz e Carol Ramiro durou sete anos e chegou ao fim no ano de 2022.

Apoio à comunidade LGBT

Recentemente, foi realizada a 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, na Avenida Paulista. O evento contou com a presença de diversas personalidades, entre elas, pela primeira vez, o DJ e modelo Jesus Luz (37). Em entrevista à CARAS Brasil, ele revelou sobre sua proximidade com a comunidade e declarou seu apoio: "Nunca tive muitos preconceitos".

Por conta de sua criação, Jesus confessou que cresceu livre de muitos julgamentos, esse fato o faz se sentir parte da comunidade LGBT+: "Eu me sinto abraçado pela comunidade desde sempre, desde muito novo, então, é natural me sentir parte".

"Minha família sempre me abriu muito a minha mente para tudo, sabia? Eu cresci com um pai e uma mãe que nunca me deixaram preconceitos na minha cabeça. Eu nunca tive muitos preconceitos", declarou Jesus Luz.

Com relação aos seus próximos passos na carreira, o DJ não pode dar mais detalhes, porém garantiu que em breve terá novidades, entre uma delas será uma turnê, Jesus Luz pretende viajar bastante com esse novo projeto.