Helô Pinheiro surge sorridente em passeio com a neta, Manuella

Nas redes sociais, Helô Pinheiro falou sobre o passeio que fez com a neta, Manuella, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli

Helô Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique ao lado da neta, Manuella, de cinco anos.

No clique publicado no feed do Instagram, a eterna 'Garota de Ipanema' aparece curtindo um passeio com a menina, que é filha da apresentadora Ticiane Pinheiro com o jornalista Cesar Tralli. Para o momento com a avó, Manu aparece usando um vestido e um casaquinho, enquanto Helô está de camiseta, calça e uma jaqueta.

Na legenda, a famosa contou que no sábado, 5, foi ao teatro com a netinha. "Sábado foi dia de teatro e na companhia da netinha, Manu, fomos assisti 'As Aventuras de Pooh' inédito no Brasil, e que é um personagem que alcança todas as gerações", escreveu ela.

Mais cedo, Tralli encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto ao lado de Ticiane e Manuella, na escola da menina. Ao mostrar o momento em família, o jornalista mandou um recado. "Já abriu um sorriso pra quem você ama? Eu me sinto muito bem de começar a semana assim: agradecendo a Deus pela minha família. E agradecendo a você sempre pela companhia. Bom dia! Boa semana!", disse ele.

Confira:

Helô Pinheiro emociona ao exibir vídeo com o filho caçula

A eterna Garota de Ipanema Helô Pinheiro emocionou seus fãs ao compartilhar um vídeo com seu filho caçula, Fernando Pinheiro Junior. Ele teve um problema de saúde na infância que o deixou com sequelas até hoje. Com isso, ele vive com os pais e aparece nas redes sociais da mãe em momentos divertidos.

Recentemente, Helô mostrou um vídeo dançando com o filho na sala do apartamento deles em São Paulo. Na legenda do vídeo, ela comoveu com um recado especial para o herdeiro. "Filho, eu não posso te prometer estar aqui até o resto da sua vida. Mas eu prometo de te amar pelo resto da minha", disse ela. Veja o vídeo!