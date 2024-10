Cesar Tralli encanta com clique na escola da filha: 'Surpresa para a Manu'

O jornalista Cesar Tralli encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de Ticiane Pinheiro e Manuella

O jornalista Cesar Tralli encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 7, ao compartilhar um novo clique em família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do 'Jornal Hoje', da TV Globo, postou um clique em que aparece todo sorridente ao lado da esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, e a filha deles, Manuella, de cinco anos. A foto em família foi tirada na escola da menina, que está segurando um desenho que pintou.

Ao dividir o momento com os seguidores, Tralli aproveitou para mandar um recado. "Já abriu um sorriso pra quem você ama? Eu me sinto muito bem de começar a semana assim: agradecendo a Deus pela minha família. E agradecendo a você sempre pela companhia. Bom dia! Boa semana!", escreveu o jornalista na legenda da publicação.

Ticiane também mostrou um registro do marido com Manuella. Nos Stories do Instagram, a apresentadora da Record TV mostrou como a herdeira ficou feliz ao ver o papai em sua escola. "Papai fez uma surpresa para a Manu hoje na escola antes de ir trabalhar", disse a famosa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Cesar Tralli com Manuella - Foto: Reprodução/Instagram

Cesar Tralli mostra bastidores do 'Jornal Hoje'

Recentemente, Cesar Tralli decidiu mostrar para os seguidores das redes sociais como é os bastidores do 'Jornal Hoje', da Globo. Em seu perfil oficial no Instagram, o jornalista publicou um vídeo fazendo um tour pela rilha de edição.

"Bem aqui do lado da redação do JH, onde fica essa equipe espetacular, tem as ilhas de edição. Nas ilhas de edição é onde as reportagens são montadas. Cada ilha tem uma numeração e dentro dela tem uma equipe trabalhando, editor, editor de imagem e editor de texto", explicou ele.

Em seguida, Tralli entra em uma da ilha que está um rapaz, chamado Thiago, trabalhando. O jornalista explica a função dele e em seguida pega um capacete que está na mesa e conta que o colega de trabalho vai embora do trabalho de bicicleta. Veja a publicação!