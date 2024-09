Helô Pinheiro emociona ao exibir vídeo com o filho caçula

Helô Pinheiro exibe vídeo com o filho caçula e reflete: ‘Prometo te amar pelo resto da minha vida’

A eterna Garota de Ipanema Helô Pinheiro emocionou seus fãs ao compartilhar um vídeo com seu filho caçula, Fernando Pinheiro Junior. Ele teve um problema de saúde na infância que o deixou com sequelas até hoje. Com isso, ele vive com os pais e aparece nas redes sociais da mãe em momentos divertidos.

Nesta quarta-feira, 12, Helô mostrou um vídeo dançando com o filho na sala do apartamento deles em São Paulo. Na legenda do vídeo, ela comoveu com um recado especial para o herdeiro.

“Filho, eu não posso te prometer estar aqui até o resto da sua vida. Mas eu prometo de te amar pelo resto da minha”, disse ela.

Vale lembrar que Fernando teve bronquiolite quando era bebê e sofreu a falta de oxigenação no cérebro. Com isso, ele ficou com sequelas. Recentemente, Helô relembrou o susto ao ver o filho doente.

"Quando meu filho ficou doente, fazia a novela 'Coração Alado' (1981), na Globo. Era meu sonho trabalhar na emissora desde criança. Precisei abandonar a minha carreira de atriz. Foi uma dor. Mas não foi maior do que ver meu filho sofrer. Hoje ele não se expressa direito e a sua parte cognitiva também foi bem alterada. Foi um momento crucial na minha vida", disse ela ao Gshow.

Maturidade de Helô Pinheiro

Recentemente, Helô Pinheiro foi entrevista na Revista CARAS e falou sobre a maturidade. “Acredito que tudo na vida tem limite. Não somos uma sociedade ilimitada. A juventude já passou, é evidente que os traços mudam e querer se enganar é se olhar e ‘se achar’. Mas o limite chega e ter caprichos demais estraga. Agora, o espírito jovem faz parte de quem gosta de ser feliz. Jovialidade não tem segredo, é ter a alma refrescada, ou seja, um olhar tipo Pollyanna para poder passar pelos obstáculos, além de querer bem ao próximo”, afirmou ela, que ainda contou como lida com a questão da idade. "Já fui encanada por causa da minha querida mãe, que era divorciada e, para ter pretendente, diminuía a idade. Ela dizia que eu deveria sempre abaixar uns dois anos. Passei por isso, mas amadureci e, hoje, a verdade prevalece, mesmo com essa história do etarismo. Não me sinto com a idade que tenho e acho que é muita para o pouco que vivi. Passa tudo tão rápido!".

Então, ela ainda contou que já passou por uma cirurgia estética. "O meu pescoço, por exemplo, incomodava mais os profissionais de estética do que a mim mesma. De tanto falarem comecei a usar lenço para disfarçar, mas anos depois conheci o cirurgião plástico Egídio Martorano, que me aliviou, deixando de lado o lenço. Nele confiei e fiquei grata com o resultado", declarou.