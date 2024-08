Gabi Brandt choca a web ao mostrar inteligência do filho de três anos

Gabi Brandt compartilhou um vídeo em suas redes sociais do filho Henri, de três anos, e deixou os seguidores chocados com a inteligência do pequeno

Em suas redes sociais, Gabi Brandt sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. A famosa é mãe de Davi, de quatro anos, Henri, de três, e Beni, de um aninho, frutos do seu relacionamento com Saulo Poncio.

Nesta terça-feira, 20, Gabi publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que seu filho do meio, Henri, aparece testando seus conhecimentos sobre estados brasileiros. "Para vocês que gostaram de ver o Henri falando árabe, ele tem um novo hobby. Gente, o garoto está lendo. Tem três anos. Pelo amor de Deus", disse ela.

No vídeo, Henri aparece jogando um jogo no tablet em que precisa acertar a localização de diversos estados no mapa do Brasil, e ele não erra nenhum. "Ele começou a se interessar por mapas e estados porque eu dei para ele de presente um mapinha do Brasil de montar, feito um quebra-cabeça. Cada peça é um estado. Na hora que eu vi, ele sabia todos. Ele pediu para baixar um jogo, ele está amando. Três anos de idade", concluiu Gabi.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Mano ele simplesmente sabe ler com três anos?", se espantou uma internauta. "O menino me humilhou", brincou outra. "Fiquei impressionada com ele acertando, aí depois me toquei que ele tem três anos e está lendo super rápido", comentou uma terceira.

Rotina de banho

Gabi Brandt viralizou nas redes sociais após dividir com seguidores sua rotina de banho para ficar sempre cheirosa, o que intergou em decorrência da quantidade de passos e cosméticos usados. Segundo Gabi, ela decidiu compartilhar a rotina pois sempre era apontada pelas amigas como uma pessoa cheirosa.

A influenciadora garantiu aos seguidores que não é necessário seguir os dez passos idealizados por ela todos os dias, já que ela também não faz isso, Gabi revelou que segue a rotina somente nos dias em que lava os cabelos: "Faço 'dia sim', 'dia não'. O mais importante é que você escolha produtos cheirosos, mas não precisa ser do mesmo cheiro", aconselhou.