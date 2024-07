Gabi Brandt viraliza com rotina de banho de 10 passos: 'Cheiro de anjo'

A influenciadora Gabi Brandt decidiu compartilhar sua rotina da beleza para sempre estar cheirosa e surpreendeu internautas com os passos dela

Gabi Brandt viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), após dividir com seguidores sua rotina de banho para ficar sempre cheirosa, o que intergou em decorrência da quantidade de passos e cosméticos usados. Segundo Gabi, ela decidiu compartilhar a rotina pois sempre era apontada pelas amigas como uma pessoa cheirosa.

A influenciadora garantiu aos seguidores que não é necessário seguir os 10 passos idealizados por ela todos os dias, já que ela também não faz isso, Gabi revelou que segue a rotina somente nos dias em que lava os cabelos: "Faço 'dia sim', 'dia não'. O mais importante é que você escolha produtos cheirosos, mas não precisa ser do mesmo cheiro", aconselhou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Saiba qual é a rotina de beleza de Gabi

Para atingir a fragrância desejada Gabi começa se lavando com um sabonete em barra e em seguida com um sabonete em óleo. Depois disso, a criadora de conteúdo dá atenção para os cabelos, lavando eles com shampoo e condicionador, mas alertou sobre a escolha deles: "Busque por um que seja o mais cheiroso, que você goste e faça bem para o seu cabelo".

Depois de terminar o banho, a influencer não se seca de primeira: "Molhada ainda, eu pego óleo (corporal), óleo de bebê. Você vai passar, ficar besuntada e não vai mais enxaguar, se seca com a toalha, mas não usa a mesma toalha que você usa para secar o cabelo", prosseguiu.

Depois de sair do banho, Gabi hidrata a pele com um creme hidratante e passa uma fragrância mais suave de perfume por cima. Já nos cabelos, a artista passa um creme de pentear e seca os cabelos: "Seco o cabelo e passo um óleo de cabelo. Passa o mais cheiroso que você tiver".

Para finalizar, Gabi ainda passa mais um perfume, desta vez, com uma fragrância mais forte, e finaliza com um perfume para os cabelos: "Compre um perfume de cabelo porque é específico para isso. Precisa disso? Não tem a menor necessidade, mas você pode fazer em alguma ocasião especial, como um date, ou sei lá. Porque quando você faz isso, não fica com cheiro de 'pessoa normal', fica com cheiro de anjo", brincou a influenciadora.