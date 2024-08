Fred emociona ao contar sobre primeiro dia de aula do filho

Fred emocionou seus seguidores ao contar sobre o primeiro dia de aula do filho Cris, de três anos, fruto do seu relacionamento com Bianca Andrade

Nesta quarta-feira, 28, Fred emocionou os seus seguidores no Instagram ao comentar sobre o primeiro dia de aula do filho Cris, de três anos, fruto do seu relacionamento com Bianca Andrade. Na foto, compartilhada na rede social, o pequeno aparece dando tchau para seus brinquedos antes de ir para a escola.

"Meu Neneco cresceu e hoje será seu primeiro dia de aula. Fizemos essa brincadeira da foto e ele contou todo empolgado para os seus brinquedos que estava indo para a escolinha. Eu, obviamente, chorava de orgulho do outro lado do celular e talvez esteja até mais ansioso que ele", começou Fred.

Em seguida, Fred comentou que sempre estará com Cris em todas as fases. "Mas é gostosa demais a sensação de ver o seu filho crescendo e de registrar esse momento sabendo que irei lembrar dele para o resto da vida. Vai lá, meu filho, ou melhor, vamos lá meu filho. Assim como neste dia, papai sempre estará com você te apoiando e te passando confiança em todos os infinitos primeiros dias que você terá pela frente", finalizou.

Festas separadas

A influenciadora Bianca Andrade abriu o jogo sobre a decisão de Fred no último aniversário do filho deles, o pequeno Cris, de três anos. Após comemorarem juntos nos últimos anos, desta vez, o ex-BBB pediu para que os eventos fossem separados.

Acatando o pedido, a empresária do ramo de maquiagem então fez uma celebração em sua mansão para o herdeiro com um tema bem simples. Depois da festa com a mãe, Cris teve uma no buffet com personagens de heróis com o pai. Em conversa no PodDelas, Boca Rosa então explicou e esclareceu que a sugestão veio de Fred. Inicialmente, ela achou estranhou, mas depois viu pelo lado bom.

"Foi o pai que propôs as duas festas, no começo fiquei meio assim, falei: 'por que?', depois a gente conversou, porque de fato são dois mundinhos... No final, foi ótimo para todo mundo, para os dois... Mas, por mim, ele pediu, então vamo embora", compartilhou que a iniciativa de festas separadas partiu de Fred.