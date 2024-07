Filho de Simaria impressiona ao soltar a voz ao lado da mãe: ‘Afinadíssimo’

Que talento! Filho caçula de Simaria, Pawel mostra que herdou o dom da mãe e impressiona ao surgir cantando em apresentação especial

Na noite da última terça-feira, 16, Simaria Mendes usou as redes sociais para mostrar que seu filho caçula, o pequeno Pawel, de apenas oito anos, herdou o dom da mãe e impressionou os seguidores ao aparecer cantando. Durante um luau em família, o pequeno esbanjou carisma e mostrou que também tem talento para a música.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Simaria, que está distante dos palcos desde que desfez a dupla com sua irmã Simone Mendes, compartilhou um vídeo do momento de cantoria em família. Durante um luau, ela apareceu sentada em um banco ao lado do filho, Pawel, enquanto um amigo tocava violão para a família.

Juntos, Simaria e Pawel soltaram a voz em um lindo dueto, e o menino mostrou claramente ter herdado o dom da mãe para a música. Na legenda da publicação a cantora se declarou para o herdeiro, que é fruto de seu antigo relacionamento com Vicente Escrig, com quem também teve uma menina, Giovanna, de 11 anos: “Meu filho lindo!”, escreveu a cantora, que recebeu muitos elogios.

“Que coisa linda! Afinadíssimo e cheio de luz”, disse Cláudia Leitte. “Como é lindo e tocante ele cantando esse louvor, vai lá na alma”, escreveu uma seguidora. “Que coisa mais rica do mundo é tua herança e o talento dos dois”, disse mais uma. “Mulher, nunca te pedi nada, volta logo! Saudade dessa voz que encanta o mundo”, exaltou outro.

Vale lembrar que recentemente, Simaria surpreendeu os fãs ao subir no palco com a irmã, Simone Mendes, durante o evento Único, da dupla Jorge e Mateus, em um show em Goiânia. Após anos distante dos palcos, a cantora voltou a soltar sua voz em um dueto muito esperado pelos fãs da antiga dupla sertaneja, Simone e Simaria.

Simaria conta bastidores de show com Simone:

À CARAS Brasil, Simaria agradeceu o carinho do público, reforçou a saudade dos shows e ainda contou que tudo aconteceu após um convite da irmã: "Eu tinha vindo à Goiânia para férias e soube que tinha um show dela e a gente se falou por telefone. Ela falou: 'Acabei de pousar', então eu fui ver minha sobrinha, Zaya", conta Simaria.

Quando ela chegou ao local da apresentação, foi convidada pela irmã e pela dupla para subir ao palco: "Foi mágico, foi muito especial participar do show ontem. Sentir a energia do público, a galera louca, gritando... Foi uma sensação maravilhosa, estou sentindo muita saudade de vocês", completa a artista, agradecendo ao público.