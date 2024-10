Ana Maria Braga homenageia o namorado em data especial: 'Companheirismo'

Discreta, a apresentadora Ana Maria Braga fez uma bela declaração de aniversário ao namorado e exibiu fotos raras do casal

A apresentadora Ana Maria Braga usou as redes sociais neste domingo, 27, para compartilhar uma bela homenagem ao namorado, Fabio Arruda. Em seu Instagram oficial, a comandante do 'Mais Você', da TV Globo, abriu um álbum de fotos raras e especiais do casal e celebrou mais um ano de vida do amado.

"Companheirismo é a base de uma conexão verdadeira, onde duas pessoas se apoiam e se entendem de forma especial. É o calor de um olhar amigo nos momentos de silêncio, o conforto de uma mão que se estende nas dificuldades da vida", iniciou a apresentadora na legenda.

E completou: "Nesse laço, cada risada e cada desafio superado se transforma em uma história única, marcada pela confiança e pela presença constante um do outro. Companheirismo é mais do que apenas estar junto; é caminhar lado a lado, construindo sonhos e alimentando esperanças. Parabéns, Fabio. Que o novo ano te traga sorrisos e conquistas. Te amo".

Nos comentários, diversos amigos famosos de Ana Maria Braga deixaram mensagens carinhosas ao casal e também parabenizaram o aniversariante do dia pelo início de um novo ciclo. "Querida Ana, ele cuida de você. Lindo de ver. Parabéns e muita saúde Fabio", declarou a apresentadora Eliana.

"Parabéns, Fabio!!! E tudo de melhor pra esse casal!", disse a repórter Ju Massaoka. "Lindossss! Fabio que a vida te traga o melhor!", desejou a atriz Claudia Raia. "Que lindos! Eles estão felizes, dá pra ver no olhar. Deus abençoe", derreteu-se uma seguidora.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos desde o primeiro semestre de 2022, mas só assumiram o romance publicamente em 2023. Eles vivem um romance discreto e longe dos holofotes, tanto que fazem raras aparições em público juntos.

Ana Maria Braga chama atenção ao surgir dirigindo carro milionário

Recentemente, a apresentadora Ana Maria Braga usou as redes sociais para compartilhar um vídeo que revela um pouco dos bastidores de sua rotina, incluindo o trajeto até seu trabalho na Globo. No entanto, o que mais chamou a atenção dos internautas foi o carro luxuoso que ela estava dirigindo.

"Bora trabalhar? Estou adorando mostrar um pouquinho do meu dia a dia para vocês. E vocês, estão gostando?", escreveu ela na legenda da publicação. O carro de luxo é uma Mercedes-AMG G63, que é avaliada em R$ 2.247.900 e é um dos mais caros à venda no Brasil; confira mais detalhes!

