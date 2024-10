Juliette ganha presente especial em 1 ano de namoro: 'Minha maior sorte'

A cantora Juliette foi surpreendida pelo namorado com uma declaração de amor em celebração ao primeiro ano de união do casal

A cantora e influenciadora digital Juliette usou as redes sociais na tarde deste domingo, 27, para contar aos seguidores que foi surpreendida pelo namorado, Kaique Cerveny, com um presente especial. Em celebração ao primeiro ano de união do casal, a campeã do BBB 21, da TV Globo, recebeu um belo buquê de rosas vermelhas e um cartão romântico.

Por meio de seus stories no Instagram, Juliette mostrou detalhes do presente e compartilhou a declaração enviada por Kaique. "1 ano que você vem me fazendo uma pessoa mais feliz! Me traz paz, conforto, amor e as melhores risadas", iniciou o atleta de crossfit na mensagem.

"Minha maior sorte foi ter persistido tanto pra ter você comigo, e a cada dia eu quero mais e mais você. Obrigada por mudar cada pedaço da minha vida com seu jeito! Te amo", completou o namorado de Juliette. Encantada com a surpresa, a famosa também se declarou ao amado: “Te amo tanto”.

Recentemente, o casal abriu um álbum de fotos de uma temporada pelo Rio de Janeiro. Além de aproveitarem o Rock in Rio, Juliette e Kaique Cerveny também curtiram diversos pontos turísticos da Cidade Maravilhosa.

