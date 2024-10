Preta Gil compartilha reflexão em meio a luta contra o câncer: 'Vou vencer'

Em tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil fez uma reflexão ao vivo no Domingão com Huck sobre enfrentar a doença

A cantora Preta Gil surpreendeu os telespectadores neste domingo, 27, ao aparecer ao vivo no palco do 'Domingão com Huck', da TV Globo. A artista marcou presença no programa dominical para prestigiar de perto a apresentação de Fabiana Karla, que a homenageou na Batalha do Lip Sync.

Durante o encontro com a atriz e o apresentador Luciano Huck, Preta foi aplaudida pela plateia da atração por sua força e determinação. Em agosto deste ano, a artista retomou o tratamento contra o câncer e está realizando sessões de quimioterapia.

"Queria agradecer Fabiana Karla pelo presente que ela está nos dando, ideia dela, convite dela, de trazer Preta Gil no programa. Minha irmã, minha amiga, essa mulher está aqui depois de três quimioterapias só esta semana. É um exército inteiro nesse palco, não uma soldada", declarou o comandante do programa.

Preta, por sua vez, explicou a importância de seguir vivendo normalmente enquanto o paciente está em tratamento. "Como eu, milhares de pessoas estão passando por um tratamento oncológico. E a gente tem que continuar vivendo enquanto a gente se cura, a gente tem que dar valor à vida", disse ela.

"E quando soube que Fabiana ia me homenagear no programa do meu melhor amigo, me arrumei toda. Sim, estou lutando e vou vencer", completou Preta Gil. "Uma mulher que é potente e guerreira e que não falta coragem", enalteceu Fabiana Karla.

Preta Gil coleciona elogios ao exibir mudança no visual

Preta Gil está com um novo visual! A cantora usou as redes sociais neste domingo, 27, para compartilhar com os fãs a transformação em suas madeixas com mega hair. Em seu Instagram oficial, a famosa mostrou detalhes da mudança ao som da música 'Pop Star', de Liniker.

Esbanjando beleza e simpatia, Preta exibiu os fios curtos, lisos e levemente iluminados. "A leonina não aguenta ficar sem uma boa juba!!!", declarou a filha de Gilberto Gil na legenda da postagem; confira detalhes!

