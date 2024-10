Filho de Gabi Brandt passa por nova cirurgia: 'Na função de cuidar'

A influenciadora digital Gabi Brandt usou as redes sociais para contar que um dos seus filhos, o pequeno Davi, de quatro anos, passou por uma cirurgia

A influenciadora digital Gabi Brandt usou as redes sociais neste sábado, 26, para contar que um dos seus filhos, o pequeno Davi, de cinco anos, passou por uma cirurgia. Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma imagem em que o menino aparece no hospital logo após o procedimento.

"Hoje Davi precisou passar por uma cirurgia (pela segunda vez), então estou 100% na função de cuidar dele. Foi tudo bem, já estamos em casa! Assim que eu puder, venho explicar tudo direitinho", disse ela na publicação.

Filho de Gabi Brandt (Reprodução/Instagram)

Em março do ano passado, Davi passou por uma cirurgia para a remoção das amígdalas e da adenoide. Na ocasião, a influenciadora explicou que ele enfrentava dificuldades respiratórias e adoecia com frequência.

"Ele tinha muita dificuldade pra respirar por causa da adenoide, estava sempre tomando antibiótico, e todos os médicos que eu procurei disseram a mesma coisa: 'não sabemos como ele está respirando, é uma passagem muita estreita", contou Gabi na época. Vale lembrar que ela também é mãe de Henri, de três, e Beni, de um aninho, frutos do seu relacionamento com Saulo Poncio.

Gabi Brandt surpreende ao mostrar o filho falando árabe: 'Aprendeu sozinho'

Recentemente, A influenciadora Gabi Brandt encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo fofíssimo do filho, Henri Brandt, falando em árabe. O pequeno, de apenas 3 anos, surpreendeu ao mostrar que é verdadeiro autodidata.

No vídeo publicado por Gabi, o herdeiro aparece falando o alfabeto árabe sem errar. "Ele aprendeu tudo sozinho. Tô querendo botar ele em uma aula particular", escreveu a famosa na legenda da publicação em seus stories no Instagram.

Em seguida, ela contou que, além do árabe, Henri também aprendeu inglês sozinho e pratica francês por influência sua. "Não ensinei [árabe], até porque não sei, mas como já disse pra vocês, eu costumava liberar tela durante uns 30 minutos por dia, e nesse tempo ele encontrou (não sei como) musiquinhas do alfabeto árabe e o YouTube foi recomendando mais vídeos, quando eu fui ver ele já sabia tudo!", declarou a influenciadora. Leia mais!