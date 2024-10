Ex-Chiquititas Aretha Oliveira anuncia que está grávida pela primeira vez

A família vai aumentar! Aretha Oliveira, a eterna Pata de Chiquititas, revela que vai ter seu primeiro filho. Assista ao vídeo emocionante

A ex-Chiquititas Aretha Oliveira está grávida! Ela marcou uma geração de crianças ao interpretar a Pata na primeira versão de Chiquititas, do SBT, e acaba de aumentar a sua família. Casada há quase 10 anos com o argentino Sebastián, ela contou que eles vão ter o primeiro filho juntos.

A novidade foi revelada por meio de um vídeo neste domingo, 27, nas redes sociais. Nas imagens, os dois abriram uma caixa e exibiram um sapatinho de bebê.

"Nosso maior presente chegou… Faremos 10 anos de casados em janeiro, e eu havia pensado em fazer uma renovação de votos, pois bem, Deus se encarregou e enviou nosso maior presente: Nos preparou, nos renovou e nos multiplicou. Estamos grávidos!!!! Começou o novo e mais incrível desafio das nossas vidas, e claro que precisava compartilhar isso de uma forma especial com vcs que sempre tiveram tanto carinho comigo e minha família. Nos acompanhem neste novo trajeto da nossa caminhada, que já está transbordando de amor! (E vários outros sentimentos também, rs) Nosso baby vem aí, agora somos 4", disse ela, que também se considera mãe de pet.

