MC Mirella lamenta comentários sobre aparência da filha: 'Perdendo a noção'

Mãe da pequena Serena, MC Mirella fez um desabafo ao revelar que a herdeira tem recebido comentários maldosos em suas fotos

MC Mirella usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo a respeito de comentários maldosos direcionados a sua filha, Serena. A pequena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, completou 10 meses de vida recentemente e ganhou uma festinha temática em comemoração.

Por meio de seus stories no Instagram, Mirella contou que a bebê passou a receber críticas sobre a aparência logo após a publicação das fotos do mesversário em família. "Gente, as pessoas estão realmente perdendo a noção, né, meu amor?", iniciou a cantora com a herdeira no colo.

"Você é a mais linda do mundo pra mamãe, vai ser pra sempre a mais linda, te amo, tá bom? Aguardem e verão como eu vou ser linda sempre", completou a ex-participante de 'A Fazenda 12'. Na sequência, MC Mirella lamentou os ataques à filha.

"Sim, porque as pessoas criticam um anjinho desse aqui, uma princesa. Linda, doce, inteligente, esperta, fofa, quietinha, obediente", declarou a companheira de Dynho Alves, por fim. Assim que o desabafo da cantora viralizou, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à pequena Serena.

"Ai gente, não sei porque o povo taca hate nessa criança, eu acho tão linda, tão meiguinha", destacou uma seguidora de MC Mirella. "Serena é linda demais, que Deus continue abençoando essa princesa", escreveu outra. "Ela é muito linda", disse uma terceira.

Recentemente, Mirella também compartilhou com os fãs alguns registros da festinha de 9 meses da bebê, completados em setembro. Para o evento intimista, Serena surgiu usando um look todo verde e meias brancas, encantando os seguidores da mamãe.

MC Mirella e Dynho Alves com a filha, Serena - Reprodução / Instagram

MC Mirella atualiza seu estado de saúde após internação

No início deste mês, a funkeira MC Mirella usou as redes sociais para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. Após ser internada com um diagnóstico de gastroenterite, ela contou que já recebeu alta e está se recuperando em casa; confira detalhes!

