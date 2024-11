Filho caçula de Palomma Duarte rouba a cena em novas fotos com a mãe

Ele cresceu! A atriz Palomma Duarte encantou ao abrir um álbum de fotos inéditas com o filho caçula, Antônio: 'Cada dia mais lindo'

Palomma Duarte iniciou a manhã de terça-feira, 26, em clima de muita diversão ao lado do herdeiro caçula! A atriz usou as redes sociais para compartilhar novas fotos com o pequeno Antônio, de 8 anos, fruto de seu casamento com o ator Bruno Ferrari, registradas em um momento descontraído entre mãe e filho.

Em seu Instagram oficial, Palomma contou que a ideia dos cliques divertidos partiu do menino. "Mãe, bora fazer umas caretas?", escreveu a intérperte de Lígia em 'Garota do Momento' na legenda da postagem. Nas imagens, os dois aparecem bastante sorridentes enquanto fazem 'caras e bocas' para a câmera.

Encantados com as fotos inéditas de Palomma Duarte com o filho caçula, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos dois nos comentários. "Que chameguinho delícia", declarou uma seguidora. "Toni está cada dia mais lindo! Fofura!", disse outra. "Não basta ser mãe, tem que participar, né?", brincou uma terceira.

Vale lembrar que além de Antônio, a atriz também é mãe de Ana Clara Winter, de 25 anos, de seu antigo relacionamento com Marcos Winter, e Maria Luiza Lui, de 29, fruto de uma antiga relação com Renato Lui. A herdeira mais velha, inclusive, é formada em medicina e já segue carreira na profissão.

Confira as fotos de Palomma Duarte com o filho caçula:

Palomma Duarte critica machismo estrutural

Depois do sucesso em Pedaço de Mim, a atriz Palomma Duarte encara mais um projeto em sua carreira com Garota do Momento, nova novela das seis da Globo. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da trama e conversou com a artista, que adiantou o enredo de sua personagem e criticou machismo na sociedade.

Palomma Duarte reforçou que sua personagem tem muita paixão pelos filhos, mas vai em busca do seu sonho. A atriz também analisou que o enredo de Lígia levanta discussões sobre a maternidade e o papel da mulher na sociedade da década de 1950 e também nos dias atuais; confira a entrevista completa!

