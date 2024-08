Filha de Tiago Leifert esbanja fofura em nova foto com o pai

Esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin encanta os fãs ao mostrar nova foto da filha sorridente em flagra com o pai

A jornalista Daiana Garbin compartilhou uma foto encantadora de sua filha, Lua, com o pai, o apresentador Tiago Leifert. Em celebração ao Dia dos Pais no último final de semana, ela flagrou dos dois abraçados durante um dia ao ar livre.

Na imagem, Lua esbanjou um sorrisão ao curtir o dia ao lado do pai enquanto os dois brincavam. Nos comentários, os fãs elogiaram a família. “Que fofo linda”, disse um seguidor. “Tá uma mocinha linda”, afirmou outro. “Olha esse sorriso de felicidade da Lua”, comentou mais um.

Vale lembrar que Lua foi diagnosticada com câncer nos olhos, chamado de retinoblastoma, quando era apenas um bebê. Hoje em dia, ela segue o seu tratamento contra a doença e ainda não tem previsão de cura. "Por conhecer a doença e ter noção de como ela é perigosa,ainda tenho medo. Nos primeiros meses entrei no estado de negação. Eu não queria acreditar. A ficha só caiu quando a Lua começou a fazer quimioterapia", desabafou Daiana recentemente.

Daiana Garbin abre álbum de fotos de viagem com o marido e a filha

Daiana Garbin encantou os seguidores das redes sociais na noite do último dia 22, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família.

Em uma das fotos postadas no feed do Instagram, a jornalista aparece brincando na praia com a filha, Lua, de três anos. Ela também surgiu sorridente ao lado do marido, o jornalista Tiago Leifert, e mostrou algumas paisagens do local que estava visitando.

"Alguns registros das nossas férias! Foi uma semana espetacular. Cada momento com nossa Lua é MUITO especial. Cada gargalhada, cada descoberta, cada novo olhar é uma emoção sem explicação. Obrigada, minha filha, por me fazer tão bem! Te amo, guri!", declarou Daiana. Confira os registros!