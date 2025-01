Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle rouba a cena em foto com o pai: 'Tão linda'

Duda Nagle compartilhou um registro fofo ao lado da filha, a pequena Zoe, de seis anos, que é fruto de seu antigo relacionamento com Sabrina Sato

O ator Duda Nagleusou as redes sociais para compartilhar um registro fofo ao lado da filha, a pequenaZoe, de seis anos, que é fruto de seu antigo relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. Após passar alguns dias na companhia da herdeira, ele usou o Instagram para se despedir da pequena, que retornou à casa da mãe.

"Às vezes, as grandes conquistas vêm das coisas mais simples, um sorriso, um abraço, uma garfada de comida saudável, a descoberta de um novo jogo ou brincadeira… São tantos exemplos, que não sei nem escolher. Hoje a minha filhinha foi pra casa da mamãe e foram dias incríveis de férias em casa, com a vovó, momentos inestimáveis. Obrigado, Papai do céu, pela honra de criar uma menininha tão linda", escreveu ele.

Nos comentários da publicação, Leda Nagle, mãe do ator, também falou sobre os dias que passou na companhia da neta. "Que delícia esta garota! Intensa, alegre, inteligente, amorosa. Paixão", escreveu ela. Outros internautas também opinaram sobre o momento. "Admiro muito a relação de vocês. Parabéns papai, por saber separar as coisas!!! Sua filha será sua eterna companheira!!!", disse uma. "Família linda, incrível e querida. Muito querida!", escreveu outra.

Nos stories do Instagram, Duda Nagle desabafou: "Termina mais uma fase dessas férias compartilhadas com a Zoe. Mamãe passou para pegá-la. Muito bom poder fazer parte do crescimento dos nossos filhos. [...] Se a gente ficar no automático, não presta atenção nas coisas! Muitos jogos, comida, cada refeição é uma batalha, fazer a criança comer proteína, tomar vitamina, se alimentar bem não comer só porcaria... Buscar sempre fazer o melhor, ouvir, brincar e falar bastante! Mais um ciclo que se encerra, porque semana acabam as férias e volta ao 'normal'".

