Sabrina Sato lamenta ao passar primeiro Ano Novo longe de Zoe: 'Dói'

Separada de Duda Nagle, Sabrina Sato lamenta ao passar Ano Novo sem Zoe; apresentadora festejou a virada com Nicolas Prattes e família

A apresentadora Sabrina Sato passou o primeiro Ano Novo sem a filha, Zoe, de 6 anos. Separada de Duda Nagle, a famosa passou o Natal com a herdeira, mas a virada do ano ficou com a pai. Dessa vez, as famílias dos famosos resolveram festejar separados e a ex-BBB lamentou a saudade da menina.

Em sua rede social, a artista postou um print da chamada de vídeo que fez com garota e falou sobre estar sentindo falta dela. "Primeira vez que vamos passar a virada de ano longe uma da outra. Mas meu coração está o tempo todo com você minha filha", começou dizendo.

"Estamos conectadas de uma forma única e especial. Estou sentindo uma saudade que dói no peito. 2025 vai ser lindo e mágico como você e estaremos grudadas. Te amo até o infinito (como você diz) e isso é o que realmente importa", escreveu a famosa.

Em seguida, Sabrina Sato postou fotos em clima de romance ao lado do noivo, o ator Nicolas Prattes, com quem assumiu romance em fevereiro de 2024 e chegou a ficar grávida meses depois. Além dele, a apresentadora ainda compartilhou cliques com sua família e a dele na casa de campo dela.

Veja como foi o Ano Novo de Sabrina Sato:

Sabrina Sato passou o Natal com Zoe:

FIM DO CASAMENTO DE SABRINA E DUDA

Em outubro deste ano, em entrevista ao programa Companhia Certa, da RedeTV!, Duda Nagle falou que colocar um fim no seu relacionamento com Sabrina Sato foi difícil. O casal ficou junto por sete anos e anunciou o término no começo de 2023. O ator está solteiro atualmente, já a apresentadora vive um relacionamento com o ator Nicolas Prattes, o Rudá de Mania de Você, novela das nove da TV Globo.

"Foi muito difícil, muito pesado. Posso dizer, pelo meu lado, pequei pelo excesso. Fiz o meu melhor no sentido de ter certeza, não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos. A gente tentou mais um pouco", declarou o artista.

