Ana Paula Siebert explica mudança de cobertura de Roberto Justus para casa

Após 10 anos morando em cobertura de luxo em São Paulo, Ana Paula Siebert explica mudança com Roberto Justus para uma mansão; veja

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa.

"Nós estamos aqui há 10 anos, tivemos vontade de mudar, estamos com vontade de mudar e uma casa sempre foi um sonho, apesar de aqui ser maravilhoso, a gente viveu momentos incríveis, mas a gente tinha essa vontade dentro da gente, de fazer uma casa, do nosso jeito", contou após revelar que teve uma reunião com arquitetos para já iniciar a construção do novo lar.

É bom lembrar que além da cobertura em São Paulo, os pais de Vicky Justus ainda vão com frequência para a fazenda e o apartamento de luxo em Miami, nos EUA, onde inclusive passaram a virada de ano.

Ana Paula Siebert faz festa Natal antecipada com a família na fazenda

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar a comemoração de Natal que fez para sua família e a do marido na fazenda. No domingo, 15 de dezembro, aconteceu a reunião especial e a loira postou os registros da festa que organizou.

Além de ter montado mesa com louça natalina e decoração, a mulher do empresário ainda contratou Papail Noel e outros personagens para as crianças se divertirem. A celebração aconteceu com antecedência já que viajarão nos próximos dias para passarem a data em um local especial. Veja como foi a reunião luxuosa aqui!

