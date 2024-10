Fabiula Nascimento mostra os filhos brincando na chuva: 'Que delícia'

A atriz Fabiula Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo dos filhos gêmeos, Roque e Raul

Neste domingo, 20, Fabiula Nascimentoencheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um vídeo encantador dos filhos gêmeos, Roque e Raul, de dois anos, frutos de seu relacionamento com o ator Emilio Dantas.

No vídeo publicado no feed do Instagram, os meninos aparecem brincando na chuva. Para o momento de diversão, um está usando uma capa de chuva amarela e outro com uma vermelha, além das galochas. "O que adoece seu filho é vírus! Deixa chover", escreveu a atriz Fabiula Nascimento na legenda.

O registro fofo encantou os internautas. "Que delícia", disse a atriz Carol Castro. "Lindos", escreveu a atriz Fernanda Paes Leme. "A felicidade estampada no rosto deles!! Que lindos e fofuxos", falou uma seguidora. "Lindos demais esses príncipes", se derreteu outra. "Tem que aproveitar essa fase passa tão rápido", comentou uma fã.

Vale lembrar que Roque e Raul completaram dois anos em janeiro e ganharam uma festa com o tema 'Carnaval'. Na ocasião, Fabiula se declarou para os herdeiros. "Dois anos dos nossos meninos!! Tantas emoções. Se eu conseguisse reproduzir em palavras todos os sentimentos, teríamos um livro. Meu peito explode em gratidão! Obrigada universo", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Emílio Dantas curte passeio no shopping com os filhos gêmeos

No começo do mês, Emílio Dantas aproveitou o tempo livre para curtir um passeio no shopping com os filhos gêmeos Roque e Raul, de dois anos, frutos do seu relacionamento com Fabiula Nascimento.

Pai e filhos foram fotografados em um famoso shopping da zona sul do Rio de Janeiro. O ator estava bastante estiloso com uma camiseta com uma estampa de onça e uma calça preta. Os pequenos também arrasaram no look combinando e esbanjaram fofura no local. Emílio não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos. Veja as fotos!