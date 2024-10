Emílio Dantas curte passeio no shopping com os filhos gêmeos. Veja!

O ator Emílio Dantas aproveitou o tempo livre para curtir um passeio no shopping com os filhos gêmeos Roque e Raul, de dois anos

Nesta sexta-feira, 4, Emílio Dantas aproveitou o tempo livre para curtir um passeio no shopping com os filhos gêmeos Roque e Raul, de dois anos, frutos do seu relacionamento com Fabiula Nascimento.

Pai e filhos foram fotografados em um famoso shopping da zona sul do Rio de Janeiro. O ator estava bastante estiloso com uma camista com um estampa de onça e uma calça preta.

Os pequenos também arrasaram no look combinando e esbanjaram fofura no local. Emílio não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos.

O último trabalho do ator foi na série Fim, disponível no serviço de streaming Globoplay, em que ele deu vida a Ribeiro.

Aniversário

Recentemente, Roque e Raul, os filhos gêmeos de Emílio Dantase Fabiula Nascimento, completaram dois anos de vida, e para comemorar a data especial, o casal preparou uma festa intimista.

Em seu perfil no Instagram, a atriz mostrou os detalhes da celebração. Na primeira imagem, ela e o marido aparecem sorridentes com os aniversariantes. Já na segunda imagem, os meninos estão olhando fixamente para o bolo de aniversário.

Ao dividir os registros com os seguidores, Fabiula falou sobre mais um ano de vida dos herdeiros. "Dois anos dos nossos meninos!! Tantas emoções. Se eu conseguisse reproduzir em palavras todos os sentimentos, teríamos um livro. Meu peito explode em gratidão! Obrigada universo", falou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, os amigos e fãs do casal deixaram mensagens de felicitações para os pequenos. "Lindões", disse a atriz Sheron Menezzes. "Parabéns para esses dois bonequinhos de biscuí. Felicidades e bençãos", desejou Déa Lúcia. "Morri com esses carinhas estilosos!!! Parabéns, meus amores!!!!!", falou a atriz Emanuelle Araújo. "Toda felicidade do mundo para os gêmeos mais amados!", comentou uma seguidora. "Chuvas de bençãos para essas lindezas. Muito amor, muita saúde e proteção! Parabéns príncipes!", escreveu mais uma.