Fabiula Nascimento divide clique encantador com os filhos gêmeos

A atriz Fabiula Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar o clique de um passeio com os filhos, Roque e Raul

Fabiula Nascimento encheu as redes sociais de fofura nesta terça-feira, 19, ao compartilhar um clique inédito com os filhos gêmeos, Roque e Raul, de dois anos.

No clique publicado no feed do Instagram, a atriz aparece toda sorridente durante um passeio com os herdeiros, frutos de seu relacionamento com o ator Emilio Dantas.

Ao mostrar o momento encantador, Fabiula se mostrou grata e feliz por aproveitar o tempo com Roque e Raul. "Essa foi agora… Obrigada Deusas. 'Que todos os seres sejam livres e felizes'", escreveu a artista na legenda da publicação.

Rapidamente os amigos e fãs encheram o post de comentários. "Amo muito", disse a atriz Nanda Costa. "Lindeza sem fim", escreveu a atriz Carolina Dieckmann. "É muita felicidade, né! Ah... A maternidade é tudo", afirmou uma seguidora. "Quanta luz", falou uma fã.

Vale lembrar que Fabiula Nascimento anunciou o fim de seu contrato com a Globo após 14 anos no começo do anos. Meses depois, ela entrou para o elenco do filme 'O Auto da Compadecida 2', em que interpreta a personagem inédita Clarabela, filha do coronel Ernani (Humberto Martins).

Confira:

Fabiula Nascimento mostra os filhos brincando na chuva

Recentemente, Fabiula Nascimento encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um vídeo encantador dos filhos gêmeos, Roque e Raul, de dois anos, frutos de seu relacionamento com o ator Emilio Dantas.

No vídeo publicado no feed do Instagram, os meninos aparecem brincando na chuva. Para o momento de diversão, um está usando uma capa de chuva amarela e outro com uma vermelha, além das galochas. "O que adoece seu filho é vírus! Deixa chover", escreveu a atiz na legenda.

O registro fofo encantou os internautas. "Que delícia", disse a atriz Carol Castro. "Lindos", escreveu a atriz Fernanda Paes Leme. "A felicidade estampada no rosto deles!! Que lindos e fofuxos", falou uma seguidora. Veja a publicação!

