O cantor Fabiano Menotti usou as redes sociais neste domingo, 4, para falar sobre o acidente de ônibus que seu irmão, Cesar Menotti, e a equipe sofreram neste último sábado, 3. O veículo da dupla colidiu com outras duas carretas em uma ponte entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais.

Fabiano não estava no ônibus na hora do acidente, mas mesmo assim fez questão de agradecer pelo livramento que todos os envolvidos tiveram. O artista ainda contou que o motorista da carreta teve algumas escoriações e desejou que ele se recupere o mais rápido possível.

"Mais um livramento na nossa vida!!! Eu não estava no ônibus, estava o @cesarmenotti e toda nossa turma. Ninguém teve nenhum arranhão!!! Mais uma oportunidade que DEUS nos deu de estarmos vivos!!! Pela Graça do SENHOR está todo mundo muito bem!!!", celebrou o cantor, mostrando algumas fotos do acidente.

"Só temos motivos pra agradecer a DEUS por cada segundo, por cada detalhes, que o Senhor cuida na nossa vida!!! Eu peço em nome do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos que estavam envolvidos, em especial a motorista da carreta, que teve algumas escoriações. Que ela se recupere o mais rápido possível. Louvado e Glorificado seja o Santo e Poderoso nome do Senhor Jesus!!", completou.

Cesar também se manifestou e agradeceu pelo livramento. "Na hora que consegui sair desse ônibus, olhei a minha volta e tive convicção de que ali estava a poderosa mão do Senhor. Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Obrigado, Pai [...]", disse o cantor em um trecho da publicação.

