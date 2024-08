Duda Nagle encanta ao mostrar dia de praia com a filha, Zoe

Aproveitando as férias da pequena Zoe, o ator Duda Nagle registrou momentos especiais de um dia de praia com a herdeira

A pequena Zoe, filha de Duda Nagle e Sabrina Sato, está aproveitando cada momento de suas férias com tudo o que tem direito! Após viajar para alguns países com a mãe, a pequena de 5 anos tem curtido a companhia do pai e da avó, Leda Nagle, no Rio de Janeiro.

Na manhã desta terça-feira, 6, Duda usou as redes sociais para eternizar um momento fofíssimo com a herdeira na praia de São Conrado, Zona Sul do Rio. Através dos stories de seu Instagram, o ator também mostrou detalhes de como foi a tarde especial da dupla, que curtiu o mar na tarde de segunda-feira, 5.

Esbanjando simpatia, Zoe surgiu sorrindo para a câmera enquanto o papai coruja registrava o momento com a pequena nos braços. O clique rapidamente se encheu de comentários carinhosos dos internautas, que não esconderam o quanto se encantaram com a menina.

"Muito linda essa menina, e o papai muito querido", declarou uma seguidora. "Zozô está tão linda e inteligente", derreteu-se outra. "São muito lindos! Quanto amor!", disse uma terceira. "Linda foto!", escreveu mais uma.

Ainda na segunda-feira, 5, Duda Nagle mostrou outros momentos especiais com a filha. Com uma sequência de fotos, o famoso apareceu fazendo bagunça com a garotinha e brincou sobre segurá-la como um 'canguru'. Sabrina Sato, inclusive, deixou um comentário especial na publicação.

Duda Nagle com a filha, Zoe - Reprodução / Instagram

O talento de Zoe

Na última quinta-feira, 1, Sabrina Sato surpreendeu seus seguidores ao revelar um talento de sua filha, Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle. Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou uma foto da menina mostrando suas habilidades no skate, e logo surgiram comentários sobre a pequena ser a próxima ‘fadinha’ do esporte.

Através de seu perfil no Instagram, Sabrina Sato compartilhou um álbum de fotos de sua temporada em Paris, na França. Além de cobrir as Olimpíadas de 2024, ela acompanhou o namorado, Nicolas Prattes, que participou da maratona olímpica na cidade. Zoe, que tem apenas cinco anos, esteve com a família e aproveitou para praticar um esporte: o skate.

Na capa do álbum, Sabrina mostrou que a filha já está evoluindo suas habilidades. Zoe aparece posando em cima de um skate rosa, com um capacete verde, enquanto realizava uma manobra. Embora o álbum inclua outros registros da viagem especial, o clique da menina acabou roubando a cena e gerou muitos comentários; confira mais detalhes!