Longe da TV, Duda Nagle revela se deseja voltar às novelas

O ator Duda Nagle abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida profissional. Com mais de 20 anos de carreira, o artista, que está afastado das novelas desde 2019, quando atuou em 'A Dona do Pedaço', na Globo, revelou se deseja retornar aos folhetins.

Em entrevista ao 'Gshow', Duda contou que tem dedicado seu tempo a outros projetos como o de influenciador digital, empresário e produtor de conteúdo. Atualmente, ele apresenta um podcast ao lado da mãe, a jornalista e apresentadora Leda Nagle.

Apesar disso, a paixão pela atuação continua viva. De acordo com o ator, existe grande possibilidade de voltar à teledramaturgia. "Estou doido para ter uma boa oportunidade e poder voltar a fazer meu maior ofício. Quero voltar a fazer novela", garantiu ele.

"Já me estabeleci, durante o ano passado e esse, fiquei muito focado nas marcas que represento e nas empresas que participo como empresário, também na produção do conteúdo do podcast. Não que agora esteja fácil, mas estou com uma estrutura para voltar a exercer o ofício que mais me dediquei, mais estudei. Todos os dias encontro alguém na rua e me fala para eu voltar a fazer novela", completou Duda Nagle.

Nas telinhas, o artista integrou elenco de grandes obras como 'Agora é que São Elas' (2003), 'América' (2005), 'Páginas da Vida' (2006), 'Caminho das Índias' (2009), 'Salve Jorge' (2012), além de participar de três temporadas de 'Malhação'.

Duda Nagle curte férias com a filha, Zoe

No início de julho deste ano, Duda Nagle compartilhou alguns momentos das férias com a filha, Zoe, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. Em postagem no Instagram, o ator compilou um vídeo com vários momentos ao lado da herdeira.

"Recapitulando primeira etapa das férias da Zoe com o papai, momentos incríveis que vão ficar guardados pra sempre no coração. Amo muito a minha filhinha", escreveu ele na legenda da publicação. No vídeo, a dupla aparece aproveitando as feiras em diferentes ocasiões: na praia, correndo na grama e também em um parque aquático; confira mais detalhes!