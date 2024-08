Sabrina Sato surpreende ao revelar talento da filha com Duda Nagle: ‘Nova fadinha’

Futura ‘fadinha’ do skate? Sabrina Sato encanta seguidores ao mostrar talento fofo de Zoe, sua filha com Duda Nagle

Na última quinta-feira, 1, Sabrina Sato surpreendeu seus seguidores ao revelar um talento de sua filha, Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle. Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou uma foto da menina mostrando suas habilidades no skate, e logo surgiram comentários sobre a pequena ser a próxima ‘fadinha’ do esporte.

Através de seu perfil no Instagram, Sabrina Sato compartilhou um álbum de fotos de sua temporada em Paris, na França. Além de cobrir as Olimpíadas de 2024, ela acompanhou o namorado, Nicolas Prattes, que participou da maratona olímpica na cidade. Zoe, que tem apenas cinco anos, esteve com a família e aproveitou para praticar um esporte: o skate.

Na capa do álbum, Sabrina mostrou que a filha já está evoluindo suas habilidades. Zoe aparece posando em cima de um skate rosa, com um capacete verde, enquanto realizava uma manobra. Embora o álbum inclua outros registros da viagem especial, o clique da menina acabou roubando a cena e gerou muitos comentários.

Inclusive, a herdeira de Sabrina e Duda ganhou comparações com a fadinha do skate, como é apelidada a medalhista olímpica Rayssa Leal: “Nossa futura fadinha”, uma seguidora brincou. “Já pode colocar nas aulas de skate”, disse outro. “Será que teremos mais uma medalhista?”, perguntou outra. “Zoe cheia de talento”, disse mais uma.

Vale lembrar que os pais de Zoe se separaram em março de 2023, após sete anos de relacionamento. Em entrevista ao GNT, Sabrina revelou como foi o processo para a filha compreender o fim de seu relacionamento com Duda: “Então, a gente não conversava mais sobre a gente, mas sobre a Zoe”, a apresentadora detalhou seu divórcio.

“E aí chegou o momento que a gente falou assim: ‘Não dá, né. Vamos nos separar, mas vamos continuar pra sempre como mamãe… mãe e pai da Zoe. Eu e o Duda, a gente conversava com ela, abraçava ela, falava e ela não percebia. Só que uns tempos depois eu fui percebendo uma certa ansiedade nela, uma mudança. Ela foi sentindo”, contou.

Sabrina Sato fala sobre diferença de idade com Nicolas Prattes:

Sabrina Sato abriu a caixinha de perguntas do Instagram na tarde da última quinta-feira, 01, e respondeu algumas curiosidades de seus seguidores. Entre as perguntas feitas, um internauta a questionou sobre "como é namorar um homem 16 anos mais novo", se referindo ao namorado da fashionista, o ator, Nicolas Prattes.